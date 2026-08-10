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L'Ajuntament de Girona dona pautes per veure l'eclipsi solar del 12 d'agost amb seguretat

El consistori recorda la importància d'utilitzar ulleres homologades amb filtre solar per evitar lesions oculars greus i irreversibles

L'eclipsi serà parcial al municipi amb una ocultació del Sol del 98,8%

L'eclipsi serà parcial al municipi amb una ocultació del Sol del 98,8% / Nuria Camps Masana

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Redacció

L’Ajuntament de Girona ha difós un seguit de recomanacions per poder observar amb seguretat l’eclipsi solar del 12 d’agost, que es podrà seguir des de la ciutat amb una ocultació del 98,8% del Sol. El fenomen serà total únicament en una franja concreta del sud de Catalunya, mentre que a les comarques gironines es podrà observar com a eclipsi parcial.

L’eclipsi començarà a les 19.33 h, arribarà al punt de màxima ocultació cap a les 20.28 h i finalitzarà a les 20.53 h, pràcticament coincidint amb la posta de sol. Per observar-lo no caldrà desplaçar-se a cap punt elevat de la ciutat: serà visible des de qualsevol indret amb una bona visibilitat cap a l’horitzó oest, sempre que no hi hagi edificis, arbres o altres obstacles que el tapin.

Tweet sobre un eclipsi solar parcial a Girona el 12 d’agost.

L’Ajuntament també recomana prioritzar el transport públic en cas que els ciutadans es desplacin per la ciutat, amb l’objectiu d’evitar possibles aglomeracions de trànsit.

Ulleres homologades

La principal advertència municipal té a veure amb la seguretat visual. L’Ajuntament recorda que no es pot observar l’eclipsi a ull nu ni amb ulleres de sol convencionals, independentment del grau d’enfosquiment.

Per mirar directament el Sol cal utilitzar ulleres homologades amb filtre solar específic, que compleixin la norma ISO 12312-2, ja que observar el Sol sense la protecció adequada pot provocar lesions oculars greus i irreversibles.

La mateixa precaució s’ha d’aplicar als dispositius electrònics. En cas d’utilitzar mòbils o càmeres fotogràfiques per enregistrar el fenomen, cal col·locar un filtre solar homologat davant de l’objectiu, tant per protegir el sensor de l’aparell com per evitar riscos per a la vista.

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Per consultar les hores exactes, els mapes de visibilitat i les recomanacions de seguretat, l’Ajuntament remet al portal de la Generalitat de Catalunya sobre l’eclipsi eclipsicatalunya.cat. També es pot consultar la informació municipal sobre el fenomen al web https://web.girona.cat/eclipsi

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