Més de 650 kg d'escombraries recollides en un projecte de neteja comunitària a Girona Est impulsat per joves
Les activitats de neteja comunitària, liderades per joves i amb suport de la Fundació GironaEst, han motivat els veïns a mantenir el seu barri més net
Júlia Bagué
Un grup de noies adolescents, amb el suport de la Fundació GironaEst, han liderat un projecte participatiu comunitari per netejar els carrers i promoure l'exercici a l'aire lliure al sector de Girona Est (Font de la Pólvora, Vila-roja, Grup Sant Daniel, Mas Ramada i la Creueta), d'allà on són residents. Amb dues accions, els mesos d'abril i maig, s'han recollit al voltant de 650 quilos d'escombraries, als que falta sumar tot el que s'ha recollit amb accions veïnals paral·leles. La proposta s'inscriu al programa Barça Activa't de la Fundació Futbol Club Barcelona, del qual participa la Fundació GironaEst des del 2024. Les participants han organitzat i liderat una Cursa Plogging, una pràctica esportiva que combina caminar o córrer amb recollir residus durant el recorregut.
L'acció ha comptat amb el suport de l'empresa municipal de neteja, Girona+Neta, amb la qual es van acordar els punts on dipositarien les deixalles. La iniciativa també ha propiciat que diversos veïns continuïn fent petites accions quotidianes per mantenir net un barri que arrossega problemes de brutícia i degradació des de fa anys.
La proposta es va materialitzar amb dos dies d'activitat, amb el suport d'associacions de veïns i entitats. En la primera sortida, el passat 19 d'abril, s'hi van reunir unes vint persones. Gràcies al suport de la Brigada del Salabret, un grup de voluntaris que promou la neteja a Girona i que va col·laborar en la logística i el material, es van recollir més de 350 quilos de brossa en dues hores. La neteja es va centrar al voltant de les escoles del sector: Vila-roja, Infantil de Font i l'escola bressol Cavall Fort, i la Sagrada Família.
Després de l'èxit del primer plogging, un mes després, el 20 de maig, van sumar forces veïns i treballadors de l'empresa Marlex, membre de la Fundació Girona Est. En aquesta segona sortida, un equip d'unes trenta persones va netejar les zones de la riera des de Mas Ramada passant per Grup Sant Daniel i arribant a Font de la Pólvora. Es van recollir 300 quilos de brossa en poc més d'una hora.
L'orgull de ser referents
Aitana, Ainhoa, Anaís, Indira, Inas, Roa, Thalia i Daniela són les joves que han tirat endavant la iniciativa. Asseguren que el projecte permet "fer veure a l'altra gent la importància de mantenir nets els nostres barris". Afegeixen que, tot i que d'entrada no els agradava la idea, estan "molt satisfetes amb el projecte conjunt". Totes elles mostren orgull per haver contribuït a fer del seu barri un lloc més habitable i d'haver implicat altres veïns en la cura de l'espai públic. Després de dos dies de feina, apel·len a la responsabilitat col·lectiva perquè temen haver treballat en va: "no costa tant mantenir-ho net", afirmen.
Paral·lelament, diversos grups de veïns d'altres barris de Girona Est han emprès iniciatives semblants i és que la problemàtica de les deixalles a aquest sector de la ciutat cueja des de fa temps, i alguns veïns hi volen posar remei. Per una banda, la representant de l'Associació de veïns de Grup Sant Daniel, Nassi El Boughlamy, testimonia que al seu barri un grup de residents també ha pres la iniciativa de sortir diàriament a recollir brossa a diferents espais. Insisteixen en els joves del barri, "recordant-los que han de preservar els seus espais de la millor manera possible". Des de l'associació els faciliten eines per poder dur a terme aquestes tasques de neteja.
Per l'altre costat, epresident de l'Associació de Veïns de Font de la Pólvora, Jose Fernandez, celebra l'activitat de les joves i com aquest gest ha comportat "una implicació per part de les famílies, que per lliure, han anat fent petites accions per mantenir net el barri". Recorda, però, que la seva zona pateix un abandó per part de l'administració i reclama que l'Ajuntament col·labori en la neteja i el manteniment de Font de la Pólvora: "Girona Est també és Girona", insisteix.
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