La Generalitat estudia una nova passera ciclista sobre l’AP-7 per unir Girona i Sant Gregori
La Generalitat licita la redacció del projecte per connectar Girona i Sant Gregori amb una via ciclista segura i segregada del trànsit motoritzat
La Generalitat de Catalunya estudia construir una nova passera sobre l’AP-7 per completar una connexió ciclista entre els municipis de Girona i Sant Gregori. L’administració catalana ha posat en marxa la redacció del projecte constructiu d’una nova via ciclista que ha d’unir dos trams ja existents, amb l’objectiu que els usuaris no hagin de compartir espai amb el trànsit motoritzat. L’actuació s’emmarca en el primer pilar de l’Estratègia Catalana de la Bicicleta, que busca impulsar alternatives ciclables de mobilitat quotidiana als corredors amb més demanda potencial i en connexions de menys de deu quilòmetres.
Cal tenir en compte que el que s’ha licitat és la redacció del projecte constructiu, i no l’aprovació definitiva ni l’execució de les obres. La licitació té un pressupost de 182.329,38 euros i només s’hi ha presentat una empresa, Parma Ingeniería SL. L’empresa que resulti adjudicatària haurà de determinar si cal construir una nova passera o ampliar l’estructura existent de la GI-531 per superar l’AP-7, i disposarà de nou mesos per enllestir la redacció.
El document situa el recorregut, aproximadament, entre els punts quilomètrics 4+100 i 3+550 de la GI-531 i atribueix a l’actuació una longitud aproximada de dos quilòmetres. Tanmateix, la distància entre els dos punts quilomètrics indicats és d’uns 550 metres, de manera que el projecte haurà d’acabar de concretar-ne el traçat i l’extensió. La nova infraestructura ha de servir com una via de «mobilitat efectiva, ràpida i segura» entre Girona i Sant Gregori i fomentar la «mobilitat sostenible i quotidiana». El pressupost previst per executar l’actuació és de 2,84 milions d’euros.
L’ordre d’estudi planteja que, en els primers metres de la intervenció i fins al pont sobre l’autopista, el carril bici discorri pel costat nord de la GI-531 «per tal de minimitzar les incidències de la infraestructura sobre els usos agrícoles». En arribar a l’AP-7, «s’haurà de plantejar l’ampliació o la creació d’una passera», amb una amplada útil mínima de tres metres. El conjunt de la via ciclista també haurà de tenir tres metres d’amplada sempre que sigui possible.
13.000 vehicles diaris
La necessitat de segregar el recorregut es justifica per l’elevat volum de circulació de la GI-531. La carretera registra una intensitat mitjana d’uns 13.000 vehicles diaris, dels quals aproximadament un 10% són vehicles pesants. Per aquest motiu, el projecte haurà d’estudiar especialment la seguretat dels possibles encreuaments amb carreteres i camins.
A partir de les dades del document, el recorregut podria correspondre al tram situat entre l’entorn de l’accés a l’AP-7, al terme de Girona, i l’entrada de Sant Gregori. En tot cas, el traçat definitiu encara s’haurà d’escollir després d’un estudi previ d’alternatives.
Actualment, ja hi ha pistes i camins que permeten desplaçar-se en bicicleta entre les dues localitats. Sense anar més lluny, l’Ajuntament de Girona va rehabilitar l’any passat un tram de via verda entre la zona industrial de Domeny Sud, a l’entorn de la fàbrica Nestlé, i el riu Ter. Tanmateix, no es tracta d’una connexió tan directa i paral·lela a la GI-531 com la que estudia ara la Generalitat.
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