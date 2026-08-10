Preocupació per la salut dels arbres de la Devesa de Girona per un reg insuficient
L'entitat denuncia que els canals oberts i el funcionament limitat dels pous no garanteixen la hidratació adequada de l'arbrat durant els mesos de calor
L'Associació Amics del Parc de la Devesa de Girona denuncia el model de reg que s'està fent durant l'estiu a l'espai. En un comunicat, asseguren que és "inadequat i deficitari per regar de manera eficaç tota la superfície del parc" i mostren la seva preocupació per les "conseqüències" que això pugui tenir en la "salut dels arbres". Remarquen que, sobretot durant l'estiu, l'arbrat pateix un "evident estrès hídric".
Expliquen que els canals de reg oberts durant els mesos d'estiu "no cobreixen ni de bon tros tota la superfície del parc" i això fa que no es regui "la major part de l'arbrat". Lamenten que siguin "simples rases" que només s'han obert "en un part" del passeig de la Devesa i al passeig del Ter i que tenen una circulació d'aigua "insuficient" i que funciona "poques hores al dia". Segons l'enginyer forestal Narcís Motjé, "moltíssimes files de plàtans que l’aigua mulla, però no rega, doncs això comportaria la seva penetració al sol i subsol".
En aquest sentit, asseguren que la conseqüència de l'estrès hídric no és només per la manca de pluja o les altres temperatures que hi ha durant l'estiu, sinó que hi ha "altres factors determinants". Així, indiquen que es podria "revertir" la situació, però "depèn" de l'Ajuntament de Girona.
El model de reg que s’està emprant és inadequat i deficitari per a regar de manera eficaç tota la superfície del parc
Un pou en ús
L'associació, a més, destaca que el parc disposa de vuit pous per poder "abastir d'aigua tot el parc". Tanmateix, "només un" d'aquests vuit pous (l'anomenat Montserrat) funciona, i ho fa "poques hores al dia". Per altra banda, el cabal que arriba de la Séquia Monar "és molt inferior al que podria ser". Per això, demanen un "pla de reg estratègic, progressiu i suficient per a tot el parc". També "posar en funcionament pous avui en desús, definir la xarxa de reg adequada a les necessitats i millorar la captació d’aigua de la Séquia Monar".
Per altra banda, reclamen a l'Ajuntament que de "manera immediata" ampliï les hores de funcionament del pou Montserrat i "obri les rases necessàries" per fer arribar aigua de reg a les àrees del parc que estan "desateses". Finalment, demanen establir un "programa de reg" que permeti regar espair que "avui no es beneficien del programa existent".
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