L'Ajuntament de Girona encareix un 7,45% el contracte per plantar 150 arbres nous
La licitació del contracte per a l'arbrat urbà de Girona va quedar desert, obligant l'Ajuntament a modificar les condicions i a incrementar-ne el preu fins als 279.000 euros
El contracte pel subministrament d'arbrat i el servei per l'obertura de clots de la plantació d'arbrat a Girona s'ha encarit un 7,45% després de la revisió de preus. El contracte que va treure a licitació l'Ajuntament el març va quedar desert i el consistori es va veure obligat a refer el procés de nou, el que ha fet modificar l'import de sortida, i altres aspectes del contracte.
L'anterior licitació va sortir amb un preu de 69.905,73 euros per un any, mentre que l'actual ha sortit amb un import de 143.660,07 euros per dos anys, el que equivaldria a 71.830,03 anuals. El nou contracte també preveu un màxim de dues pròrrogues d'un any cada una (l'anterior en preveia tres) el que faria enfilar el preu fins als 279.381,96 euros. L'anterior, amb totes les pròrrogues, era de 260.003,35 euros, la qual cosa suposaria aquest increment del 7,45%.
El contracte anterior va quedar desert perquè no hi va haver cap empresa que es presentés per fer les tasques per obrir els clots. Mentrestant, el lot per fer el subministrament de l'arbrat va tenir una candidata: Cultius Mas Cuní SL, però no va complir amb una sèrie de criteris que va demanar l'Ajuntament i va quedar descartada.
En tot cas, tot apunta que l'Ajuntament ha avançat els terminis. Segons van explicar fonts municipals, quan va quedar deserta l'anterior licitació a finals de maig, es calculava que es podria "adjudicar el gener" de l'any que ve, tot i que havent tret la licitació ara podria ser abans. Els exemplars es poden plantar entre novembre i març, coincidint amb el període de repòs vegetatiu de les espècies a plantar. D'adjudicar-se a principis de 2027 encara hi hauria dos mesos de coll per poder plantar els arbres, però si s'adjudica abans, l'empresa escollida encara tindria més marge de maniobra.
150 arbres a plantar
El contracte es divideix en dos lots. Per una banda, el subministrament d'arbrat (100.000,01 euros) i el servei d'obertura de clots per a la seva plantació (43.660,06 euros). És aquest segon lot que ha fet modificar l'import respecte al contracte anterior. Es preveu que es plantin un total de 150 exemplars i l'adjudicatària haurà de prioritzar plantar-los en aquells espais on s'han talat arbres per risc de caiguda, on hi hagi arbres morts o exemplars que hagin patit accidents.
El Pla Director de l’Arbrat Urbà de Girona indica que, el 2024, hi havia 33.381 arbres vius arreu de la ciutat, dels quals el 6,7% presentava alternacions i l'1,4% estava en estat decadent
El Pla Director de l’Arbrat Urbà de Girona indica que, el 2024, hi havia 33.381 arbres vius arreu de la ciutat, dels quals el 91,8% estan catalogats com a "normals". Mentrestant, el 6,7% presentava alternacions i l'1,4% estava en estat decadent. L'informe destaca que "la quantitat d’arbres morts a la ciutat és baix", i això indica una "baixa taxa de reposició, però no deixadesa en la retirada i gestió".
En tot cas, l'objectiu de l'Ajuntament es continuar reposant l'arbrat de la manera "més planificada possible", tal com va explicar el regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cot. Tot això, perquè la ciutat avanci cap a un model "més verd, resilient i adaptat a les noves condicions climàtiques i els seus impactes i conseqüències".
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