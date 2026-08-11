Girona acollirà el primer Fòrum de Salut i Ciclisme el 18 de setembre
La jornada, impulsada per l'Ajuntament, connectarà els àmbits de la salut, la recerca, la tecnologia i l'empresa durant la Sea Otter Europe
Girona estrenarà el 18 de setembre la primera edició del Fòrum de Salut i Ciclisme, una jornada que vol connectar els àmbits de la salut, l’esport, la recerca, la tecnologia i l’empresa. La iniciativa, impulsada per l’Ajuntament a través de Girona Innovació Salut i Ciclisme (GISC), se celebrarà al Pavelló Municipal Girona-Fontajau coincidint amb la Sea Otter Europe, prevista del 18 al 20 de setembre.
El fòrum s’integrarà dins del programa Sea Otter Europe Connect i s’adreça principalment a professionals sanitaris, entrenadors, investigadors, organitzadors d’esdeveniments i empreses vinculades a la salut, la tecnologia i la bicicleta.
La jornada es dividirà en dos grans blocs. El primer estarà dedicat a la salut cardiovascular, el rendiment i el ciclisme. El cardiòleg Ramon Brugada obrirà les ponències amb una intervenció sobre les arrítmies en la pràctica ciclista i les adaptacions cardiovasculars associades a l’exercici. Posteriorment, una taula rodona reunirà representants de Garmin, Dipsalut i el Complex Hospitalari Moisès Broggi per abordar la qüestió des de la cardiologia, la salut pública i la tecnologia.
Glucosa, nutrició i salut digestiva
La segona part del fòrum posarà el focus en la nutrició, la glucosa i els problemes digestius vinculats al ciclisme. El doctor Josep Vehí, especialista en intel·ligència artificial aplicada a la salut, explicarà com l’anàlisi de dades i la IA poden ajudar a monitorar la glucosa durant l’activitat física.
Tot seguit, Xavier Aldeguer, gastroenteròleg i coordinador d’Innovació de l’Hospital Trueta i el Santa Caterina, abordarà les molèsties gastrointestinals associades al ciclisme de resistència.
La jornada es completarà amb una segona taula rodona amb la participació de Cesc de Bode Oliveras, de Finisher; el bioinformàtic Joel López Bercianos, especialitzat en intel·ligència artificial aplicada a la salut, i la ciclista Georgina Agell, impulsora del projecte Con diabetes también se puede.
El fòrum començarà a les 10.30 hores i es tancarà amb un espai de trobada professional per facilitar el contacte entre especialistes de la salut, la recerca, la innovació i el sector de la bicicleta. Les inscripcions ja es poden formalitzar a través del web de la Sea Otter Europe.
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