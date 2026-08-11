Nou concurs per al lloguer d'un equipament esportiu a Girona: el Girona Judo i el Tennis Taula esperen
El contracte pel nou espai ha quedat desert, obligant l'Ajuntament a fer una nova licitació amb termes modificats
El Girona Judo i el Tennis Taula Girona hauran de començar la temporada a les instal·lacions de Fontajau després que el contracte per llogar un local per ubicar-hi les dues entitats i personal de brigades del Servei d'Esports hagi quedat desert. A principis de juliol, l'Ajuntament de Girona va treure la licitació d'aquest equipament, amb la intenció que el contracte comencés l'1 de setembre, quan es reprenen les activitats esportives després de l'estiu.
Ara, el consistori s'ha vist obligat a treure per segon cop el concurs públic, canviant alguns termes del contracte. El principal, el preu i les pròrrogues. L'anterior va sortir per un preu de 101.799,72 euros i amb una llargada d'un any. És a dir, fins al 31 d'agost de 2027. Així i tot, hi havia la possibilitat de fer quatre pròrrogues anuals, fins a un màxim de cinc anys.
En canvi, el nou contracte que recentment ha sortit a licitació ho ha fet per 407.198,88 euros per a quatre anys, fins al 2030. En aquest cas, amb la possibilitat de dues pròrrogues anuals, fins a arribar a un màxim de sis anys de contracte. En tot cas, si el contracte s'acaba adjudicant aquest cop, el Girona Judo i el Tennis Taula Girona no podran entrar al nou local fins a l'1 de novembre.
Concessió de Fontajau
Tot això va lligat a la futura concessió per cinquanta anys de tot el pavelló municipal de Fontajau al Bàsquet Girona. El club presidit per Marc Gasol és usuari del pavelló juntament amb el Girona Judo, el Tennis Taula Girona i el Fontajau CB. Per això, l'Ajuntament ha treballat per buscar una altra ubicació a aquests tres clubs un cop feta la concessió. Fa uns mesos, els del judo ja es van canviar d'ubicació dins del mateix pavelló, des d'una sala que ocupaven des de l'any 2000 a una de nova. Mentrestant, l'Ajuntament va confirmar fa uns mesos que el Fontajau CB continuaria a Fontajau durant el curs 2026-2027.
De fet, fins fa uns mesos a Fontajau també hi havia un espai pel Servei d'Esports municipal, que ja s'ha traslladat tot i que el lloguer del nou equipament no s'hagi materialitzat. En aquesta zona l'ocupen ara les oficines del Bàsquet Girona. Pel que fa a la concessió, tots els temes burocràtics i el projecte estan fets, però encara no s'ha materialitzat.
Un equipament definitiu
Ara, l'Ajuntament pretén que el Girona Judo i el Tennis Taula Girona marxin a aquest equipament el qual s'ha hagut de licitar el contracte de lloguer un altre cop. Tot apunta que l'objectiu és poder acabar de tancar els serrells que falten per assolir la concessió amb el Bàsquet Girona. Aquest equipament de lloguer que, segons el contracte, ha de disposar d'una superfície mínima de 950 metres quadrats amb una sala diàfana d’almenys 200 metres quadrats per al tennis taula i dos espais polivalents que sumin un mínim de 350 metres quadrats per al judo.
Aquest equipament, però, serà provisional, ja que l'Ajuntament va anunciar a principis de juliol que preveu construir una nova instal·lació a Domeny en un termini de cinc anys. El futur espai serà la seu estable del Judo Girona, del Tennis Taula Girona i del Club Gimnàstica Rítmica Girona, així com acollirà activitats fisicoesportives adreçades sobretot al veïnat del barri.
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