L'Ajuntament de Girona renovarà el paviment de cautxú de parcs infantils de Sant Narcís per 27.834 euros
La seguretat dels infants a Girona es reforça amb la renovació del paviment de cautxú a la plaça d'Europa i al carrer de Santiago Sobrequés
L’Ajuntament de Girona renovarà el paviment de cautxú de dues zones de jocs infantils de Sant Narcís, concretament a la plaça d’Europa i al carrer de Santiago Sobrequés. Els treballs començaran al setembre, tindran una durada prevista de tres mesos i costaran 27.834,84 euros.
L’actuació permetrà substituir un total de 288 metres quadrats de paviment: 198 a la plaça d’Europa i 90 al carrer de Santiago Sobrequés, a tocar del Servei Municipal d’Ocupació. El cautxú actual s’ha degradat amb el pas del temps, les condicions meteorològiques i els actes vandàlics, fins al punt de perdre part de la seva capacitat d’esmorteir els impactes en cas de caiguda.
El regidor de Mobilitat i Espai Públic, Isaac Sànchez, ha remarcat que “és fonamental que les zones de jocs infantils compleixin totes les garanties de seguretat” i ha destacat que la renovació del paviment ha de permetre que els infants hi juguin “amb les màximes condicions de protecció”.
Girona té 108 zones de jocs infantils
Els treballs aniran a càrrec de l’empresa Crous Expert SL i consistiran a retirar el cautxú existent i instal·lar-ne un de nou sobre la base de formigó actual, que es troba en bon estat i no caldrà reconstruir.
El nou paviment serà de cautxú continu, sense llosetes, i haurà de complir la normativa europea en matèria de seguretat i salubritat. La gamma de colors s’adaptarà a les característiques de cadascun dels dos espais.
Girona disposa actualment de 108 zones de jocs infantils repartides pels diferents barris. Segons Sànchez, “el manteniment dels parcs infantils és una tasca contínua” per conservar aquests espais en bones condicions d’ús.
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