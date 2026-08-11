Les places Pompeu Fabra i de l’Hospital de Girona tallades al trànsit a partir d'aquest dilluns per obres de pavimentació
L'Ajuntament ha iniciat aquest dilluns els treballs de renovació del paviment de llambordes de pedra natural, que patia desperfectes i afectava la seguretat
Júlia Bagué
Ja han començat les afectacions circulatòries amb motiu de la reparació del paviment de calçada de les places de Pompeu Fabra i de l’Hospital, previstes inicialment per al 3 d'agost. Des d'aquest dilluns, el carril que transcorre al llarg d'ambdues places quedarà tallat al trànsit durant els propers quatre mesos, fet que afectarà les línies de bus urbà L1, L6, L7 i L11, que han modificat el seu recorregut. La circulació de vianants i l'accés als guals no es veuran afectats.
Les obres renovaran la via de llambordes de pedra, que actualment presenta desperfectes afectant la seguretat i el confort de la circulació viària. Durant aquests propers quatre mesos, es retirarà tot el paviment, es netejarà la base de formigó i es recol·locaran les noves llambordes de pedra natural de Sant Vicenç. La feina d'aquest dilluns ha consistit a col·locar barreres per impedir l’accés dels vehicles, així com tanques al llarg de la via per evitar el pas dels vianants, a l'espera de les obres d'aixecament de tot el paviment de la via que s'iniciarà els propers dies.
L'inici de les obres, que l'Ajuntament assegura que depèn de l'empresa, ha patit un retard d'una setmana. Els treballs s'han assignat a Ecosta Construccions amb un pressupost total de 232.655,13 euros. El consistori ha informat que comencen les afectacions aquest dilluns a través de les xarxes socials.
Afectacions
Pel que fa a l'accés a Plaça Catalunya, al Barri Vell i al passeig de General Mendoza, s'haurà de fer pel carrer del Carme. Els vehicles amb gual al carrer de Joan Maragall, al costat de la Generalitat, hi hauran d'arribar des de plaça Catalunya. Des de Jaume I, en sentit sud (venint de Correus), el carril de gir a l'esquerra romandrà tancat, mentre que en sentit nord (venint de plaça del Lleó), es podrà efectuar el gir a la dreta només per accedir als carrers de Doctor Gaspar i Casal i de Fontanilles i a l'aparcament subterrani de Santa Caterina.
La línia L7 en sentit Torre Gironella canviarà les parades de Gran via Jaume I i plaça Pompeu Fabra per una ruta provisional que passarà per avinguda Jaume I, amb parada davant del número 74, i seguirà pel carrer del Carme, fins a la Pujada de les Pedreres, on recuperarà el trajecte habitual.
Per altra banda, les línies L1 i L11 no passaran per les parades de plaça Pompeu Fabra i passeig General Mendoza, modificant la ruta per Jaume I. Finalment, la línia L6, tot i que al web no consta cap afectació, també anul·la la parada de Pompeu Fabra, tal com indiquen els cartells, i informen de l'habilitació d'una parada alternativa a Jaume I, davant del número 76.
Subscriu-te per seguir llegint
- Aquests són els millors miradors i poblacions des d'on veure l'eclipsi a les comarques gironines
- Mor als 45 anys Oihane Mateos, periodista icònica de la televisió basca
- La població estrangera creix als grans municipis gironins, però perd pes a Salt, Lloret i Banyoles
- Necrològiques del 10 d'agost de 2026
- Desmantellen una plantació de marihuana amagada als boscos de Darnius amb més de mil plantes
- On i a quina hora veure l’eclipsi solar a Catalunya? El mapa definitiu per saber com serà a cada municipi
- La Generalitat estudia una nova passera ciclista sobre l’AP-7 per unir Girona i Sant Gregori
- Traslladen en helicòpter al Trueta una persona ferida greu després d’un ofegament a Roses