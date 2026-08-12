El bloc de Torras i Bages de Salt, set setmanes sense electricitat per un risc d'incendi detectat per Endesa
L'Ajuntament de Salt s'ha compromès a estudiar les situacions dels veïns afectats pel tall de llum, tot i que la solució encara no és clara
Júlia Bagué
Els veïns del bloc del carrer Torras i Bages de Salt s'han concentrat aquest dimecres davant l'Ajuntament per denunciar que acumulen set setmanes sense subministrament elèctric. El tall, executat per Endesa després que una inspecció dectretés un alt risc d'incendi, es va fer des del carrer, i per tant, segons els veïns, "amb l'aval de l'Ajuntament". Les famílies afectades reclamen una solució urgent al consistori, ja que reparar la instal·lació elèctrica de tot el bloc tindria un cost d'uns 80.000 euros, una despesa que no volen assumir perquè, asseguren, "la majoria de nosaltres sempre hem pagat les factures".
El malson dels tretze nuclis afectats, que viuen des de principis de juliol amb bateries portàtils, generadors i llanternes, va començar quan alguns habitants del bloc van manipular els comptadors per connectar-se il·legalment a la xarxa elèctrica. Els veïns asseguren que es tracta de quatre persones i que són ocupes, mentre que l'Ajuntament i Endesa sostenen que en són molts més. Després de diversos avisos de l'empresa administradora, finalment, arran d'un petit curtcircuit a la sala dels comptadors, es va determinar que hi havia risc d'incendi i que calia arreglar tota la instal·lació per garantir la seguretat dels veïns.
Quinze dies després del tall de subministrament a tot el bloc, que ha deixat diverses famílies, totes amb nens, a les fosques, l'Ajuntament es va comprometre a enviar tècnics d'assistència social per avaluar les situacions dels veïns. Aquests, però, reclamen que "això no és una solució real".
Durant la concentració davant l'Ajuntament d'aquest dimecres els afectats han aconseguit programar una reunió amb l'alcaldessa, Cristina Alarcón, per la setmana que ve. El portaveu dels veïns, Zacaries, espera poder negociar una solució a una situació "cada vegada més insostenible".
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