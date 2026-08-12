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Una dona ferida en ser atropellada per un cotxe a Quart

Ha estat traslladada a l'Hospital Santa Caterina, segons ha confirmat el SEM

Una ambulància del SEM, en una imatge d'arxiu

Una ambulància del SEM, en una imatge d'arxiu / ACN

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Àfrica Benavente

Quart

Una dona ha resultat ferida aquest dimecres al matí després de ser atropellada per un cotxe a la carretera de Girona, de Quart.

Els serveis d’emergències han rebut l’avís a les 11.09 hores. Segons el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), s’han activat dues ambulàncies i la dona ha estat traslladada a l’Hospital Santa Caterina de Salt en estat menys greu.

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Els Mossos d’Esquadra han informat que una patrulla s’ha desplaçat fins al lloc de l’accident i ha iniciat l’atestat per determinar les causes de l’atropellament.

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