Una dona ferida en ser atropellada per un cotxe a Quart
Ha estat traslladada a l'Hospital Santa Caterina, segons ha confirmat el SEM
Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
Àfrica Benavente
Quart
Una dona ha resultat ferida aquest dimecres al matí després de ser atropellada per un cotxe a la carretera de Girona, de Quart.
Els serveis d’emergències han rebut l’avís a les 11.09 hores. Segons el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), s’han activat dues ambulàncies i la dona ha estat traslladada a l’Hospital Santa Caterina de Salt en estat menys greu.
Els Mossos d’Esquadra han informat que una patrulla s’ha desplaçat fins al lloc de l’accident i ha iniciat l’atestat per determinar les causes de l’atropellament.
- Un jove queda ferit greu en colpejar-se contra les roques mentre saltava al mar en una platja de Palamós
- L'exdiputada de Ciutadans cega per mirar un eclipsi adverteix la població: 'És perillós fins i tot amb ulleres
- Els científics revelen què tenen en comú les persones més intel·ligents: aquests hàbits les delaten
- On i a quina hora veure l’eclipsi solar a Catalunya? El mapa definitiu per saber com serà a cada municipi
- Canvi important per als motoristes: a partir de l’octubre, l’armilla reflectant serà obligatòria
- Aquests són els millors miradors i poblacions des d'on veure l'eclipsi a les comarques gironines
- Augmenten els robatoris de gossos: Aquestes són les races més buscades pels lladres
- Alerten de pluges intenses al Pirineu i comarques interiors de Girona