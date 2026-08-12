Els nois i noies del casal la Geneta donen vida a una ruta ecològica a Sant Daniel amb plafons fets a mà
L'Associació de Naturalistes de Girona ha coordinat una activitat amb nois i noies de 12 a 15 anys per senyalitzar una ruta amb plafons informatius
Júlia Bagué
Des d'aquest agost, diverses zones de Sant Daniel llueixen uns plafons informatius sobre la flora i fauna de la zona, amb il·lustracions i textos fets a mà, i amb materials reciclats. Els autors són els nois i noies d'entre dotze i quinze anys del casal la Geneta que organitza l'Associació de Naturalistes de Girona. Durant tot el mes de juliol, els alumnes han escollit les espècies d'animals i plantes més destacades de l'entorn i han dissenyat i il·lustrat els quinze plafons que han col·locat al llarg d'una ruta que comença a Cementiri de Sant Daniel, passa per la Font del Ferro i acaba al restaurant Cul del Món.
Dues de les monitores que han coordinat el projecte, Júlia Gené i Mar Vila, expliquen que buscaven una activitat transversal que ocupés tot el mes i que tingués un impacte real: "Els nanos ara fan la ruta amb familiars i amics i poden dir orgullosos que això ho han fet ells", asseguren. A més, han participat en tot el procés, des d'anar a buscar les fustes, passant per un curs d'il·lustració, fins a penjar-los un cop acabats al llarg del recorregut.
L'activitat no acabava aquí. Finalment, els nois i noies de la Geneta van haver d'organitzar una ruta amb explicacions per als més petits del casal el Blauet. De fet, els alumnes de més edat, s'estan formant per ser futurs monitors de l'Associació de Naturalistes. Segons les dues monitores, "tots s'han implicat molt amb el projecte i els resultats ho demostren".
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