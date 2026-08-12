Més de 160 joves contractats a Girona a través del programa Incorpora de la Fundació "la Caixa"
La iniciativa ha facilitat 603 contractacions de persones en situació de vulnerabilitat durant el primer semestre del 2026, entre les quals 163 joves amb dificultats per accedir a una feina
Amb motiu del Dia Internacional de la Joventut, l'entitat reivindica la necessitat de generar més oportunitats laborals per als joves que afronten més barreres en el mercat de treball
L’atur juvenil continua sent una de les principals barreres d’accés al mercat laboral. Prop d’una de cada quatre persones menors de 25 anys que volen treballar es troben en situació d’atur, una realitat especialment complexa per als joves en situació de vulnerabilitat. La manca d’experiència, les trajectòries formatives interrompudes, l’absència d’acreditacions professionals o el desajust entre les competències adquirides i les que demanen les empreses dificulten la seva incorporació al món laboral.
Per donar resposta a aquestes dificultats, la Fundació ”la Caixa” desenvolupa des del 2006 el programa Incorpora, que treballa amb empreses i entitats socials per afavorir la inserció laboral de persones en situació de vulnerabilitat.
«Les primeres oportunitats laborals són determinants per al futur dels joves», explica el subdirector general de la Fundació ”la Caixa”, Marc Simón. «Tanmateix, molts afronten barreres econòmiques i socials o mancances formatives que dificulten el seu accés a una feina i augmenten el risc d’exclusió». En aquest context, afegeix, «és fonamental acompanyar-los i facilitar la connexió amb les empreses perquè puguin incorporar-se al mercat laboral en igualtat d’oportunitats».
Més de 21.000 contractacions a tot Espanya
Durant el primer semestre del 2026, el programa Incorpora ha facilitat més de 21.000 contractacions de persones en situació de vulnerabilitat arreu d’Espanya. D’aquestes, gairebé 6.000 corresponen a joves amb dificultats per accedir al mercat laboral.
A Girona, Incorpora ha assolit 603 contractacions durant aquest mateix període, de les quals 163 han correspost a joves.
Aquest balanç ha estat possible gràcies al treball en xarxa de més de 400 entitats socials i de més de 1.000 professionals especialitzats en orientació i intermediació laboral. El programa també compta amb la implicació de gairebé 10.000 empreses.
Acompanyament individualitzat i connexió amb les empreses
El model d’Incorpora combina l’acompanyament individualitzat de les persones participants amb la col·laboració directa de les empreses. El programa parteix de les capacitats, l’experiència i les necessitats de cada persona per dissenyar itineraris personalitzats d’orientació, formació i intermediació laboral.
Paral·lelament, els professionals identifiquen les necessitats de contractació de les empreses per facilitar l’encaix entre oferta i demanda de feina.
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