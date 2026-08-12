Girona reasfaltarà el 2027 els carrers Sant Gregori i Emili Grahit amb paviment sostenible
L'Ajuntament de Girona reasfaltarà dos eixos viaris clau durant el primer trimestre del 2027, amb una inversió superior als 580.000 euros
L’Ajuntament de Girona reasfaltarà durant el primer trimestre del 2027 dos dels principals eixos viaris de la ciutat: el carrer de Sant Gregori i el carrer d’Emili Grahit. Els projectes ja estan aprovats i el consistori preveu treure les obres a licitació pròximament.
Les actuacions formen part del Pla d’Asfalt aprovat aquest any, que ha analitzat l’estat dels carrers per planificar les intervencions de manteniment. El tinent d’alcaldia d’Urbanisme, Sergi Font, ha explicat que “portem temps analitzant l’estat dels diferents carrers de la ciutat” i ha avançat que l’Ajuntament ja treballa en nous projectes.
En el cas de Sant Gregori, s’actuarà en el tram comprès entre la rotonda de Taialà i el passeig de Feliu Matamala i Teixidor. El pressupost és de 173.387 euros. A Emili Grahit, els treballs afectaran el tram entre el carrer de Barcelona i la rotonda dels Països Catalans, amb una inversió de 407.169 euros. En conjunt, les dues actuacions superaran els 580.000 euros.
Asfalt reciclat i menys soroll
El nou paviment incorporarà criteris de sostenibilitat vinculats a l’estratègia Girona Ciutat Circular. S’utilitzarà mescla bituminosa de baixa temperatura, betum procedent de pneumàtics reciclats i àrids artificials elaborats també amb material reutilitzat.
A més, la capa superficial serà fonoabsorbent, amb l’objectiu de reduir el soroll provocat pel trànsit i millorar el confort del veïnat. Font ha remarcat que les actuacions permetran “renovar l’asfalt amb criteris de sostenibilitat i de menys soroll per a veïns i veïnes”.
L’Ajuntament emmarca les obres en les tasques de conservació de l’espai públic per mantenir les calçades en bon estat i millorar la seguretat i la comoditat dels desplaçaments.
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