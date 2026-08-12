Girona veu apagar-se el Sol: els núvols fan la guitza en el moment clau
Centenars de persones han buscat els millors punts de la ciutat per viure un fenomen que ha deixat aplaudiments, nervis i alguna frustració
Girona ha mirat cap al cel en una tarda difícilment repetible. A la muralla, les vistes panoràmiques de la ciutat han compartit protagonisme amb un Sol que ha anat quedant progressivament cobert per la Lluna. Des de força estona abans de l’inici de l’eclipsi, els punts amb millor visibilitat ja s’han anat omplint de gent amb ulleres especials, mòbils i càmeres preparades.
Trobar la millor posició també ha format part de l’experiència. A la muralla hi havia qui insistia a continuar pujant i qui ja en tenia prou. «Aquí ja es veu prou bé, no cal continuar pujant, que tinc els bessons carregats», ha deixat anar un dels assistents a la seva parella. Uns metres més amunt, altres grups repetien el mateix ritual, aturar-se, comprovar l’horitzó i decidir si calia continuar buscant. Maite Carrasco ha pujat fins a la muralla amb els seus nets petits. «És un moment molt maco que volia compartir amb ells», ha explicat. També Robert Planes i Ainhoa Márquez han volgut assegurar-se una bona posició. Han arribat una hora i mitja abans a la torre de Sant Domènec després de llegir que era un dels millors punts de Girona per observar l’eclipsi.
L’expectació estava justificada. Feia més de 120 anys que Catalunya no vivia un eclipsi total de Sol, des del 30 d’agost de 1905. Girona ha quedat fora de la franja de totalitat, però per ben poc. A la ciutat, la Lluna ha arribat a ocultar el 98,8% del disc solar, en un fenomen que per a la gran majoria dels presents ha estat una experiència pràcticament única a la vida.
Els núvols entren en escena
Durant bona part de la tarda, des de la muralla s’ha pogut observar com la Lluna anava guanyant terreny al Sol. Les ulleres especials han anat apareixent cada vegada que els núvols deixaven una clariana. El Sol es veia durant uns instants, tornava a desaparèixer i obligava els espectadors a esperar una nova oportunitat. «El núvol aquest ens està fent la guitza», s’ha sentit entre la gent. La inquietud ha augmentat quan s’acostava el moment més esperat. «Quina mala sort que tenim, ara mateix no es veu res», ha lamentat Carles Gall. A les 20.15 hores, poc abans del màxim de l’eclipsi, un núvol gros ha tapat completament el Sol des de la muralla i ha frustrat bona part dels qui esperaven veure els instants de màxima ocultació.
La situació, però, no ha estat igual a tota la ciutat. Mentre a la muralla els núvols han impedit seguir bé el tram culminant, a Montjuïc hi ha hagut més sort.
Aplaudiments a Montjuïc
Centenars de persones s’havien desplaçat fins a Montjuïc amb moltes hores d’antelació. Jordi Colomer, que ha seguit l’eclipsi des d’aquest punt, explica que alguns espectadors s’hi havien instal·lat amb tovalloles, cadires i begudes i havien ocupat els espais amb millor perspectiva. D’altres fins i tot s’havien situat sobre les restes del castell per guanyar alçada. A Montjuïc, el tram més espectacular s’ha pogut veure amb claredat. «Ha sigut espectacular. Hi ha hagut moments que s’ha vist perfectament i fins i tot el moment gairebé complet s’ha pogut veure perfecte», ha relatat Colomer.
Quan la Lluna ha cobert pràcticament tot el Sol, la concentració de persones ha reaccionat amb sorpresa i aplaudiments. L’aparició del disc gairebé completament ocult ha provocat exclamacions entre els presents abans d’una ovació espontània. «Per mi ha sigut inoblidable», ha resumit. Una sensació que també ha volgut transmetre a la seva filla mentre contemplaven el fenomen. «Això és històric, no ho tornaràs a veure mai més», li ha anat repetint.
L’afluència també s’ha notat a la carretera. Montjuïc estava ple de vehicles des de feia hores, amb cotxes estacionats en nombrosos punts i cues per arribar-hi. Un cop acabat l’eclipsi, la situació s’ha repetit en sentit contrari. La gran quantitat de vehicles que baixaven del barri ha obligat la Policia Municipal a regular el trànsit durant la sortida.
Subscriu-te per seguir llegint
- Eclipsi solar a Girona, en directe: última hora del fenomen astronòmic del 12 d'agost
- Un jove queda ferit greu en colpejar-se contra les roques mentre saltava al mar en una platja de Palamós
- Canvi important per als motoristes: a partir de l’octubre, l’armilla reflectant serà obligatòria
- L'exdiputada de Ciutadans cega per mirar un eclipsi adverteix la població: 'És perillós fins i tot amb ulleres
- Els científics revelen què tenen en comú les persones més intel·ligents: aquests hàbits les delaten
- On i a quina hora veure l’eclipsi solar a Catalunya? El mapa definitiu per saber com serà a cada municipi
- Aquests són els millors miradors i poblacions des d'on veure l'eclipsi a les comarques gironines
- Augmenten els robatoris de gossos: Aquestes són les races més buscades pels lladres