Llagostera aplega un miler de persones en un eclipsi deslluït pels núvols
Tot i les dificultats per veure el fenomen, molts veïns han destacat el bon ambient i l'èxit de convocatòria
La convocatòria per veure l'eclipsi als afores de Llagostera ha reunit centenars de persones d'arreu. Veïns del poble i dels municipis del voltant s'hi han acostat per viure una experiència irrepetible. Tot i que s'ha pogut observar com la Lluna anava tapant el Sol a moments, els núvols han fet acte de presència i han impedit veure el fenomen en el seu punt màxim.
L'Ajuntament ha calculat que s'hi han aplegat unes 1.000 persones i ho ha qualificat com a "èxit de convocatòria". De fet, no s'esperaven que hi anés tanta gent: "Estem molt contents que la gent hagi respost i sembla que ho hem pogut salvar. Encara que hagi estat menys del que hauria pogut ser, s'ha pogut veure alguna cosa" explicava Mita Casanovas de l'àrea de Cultura.
Ja des del principi han anat creixent les nuvolades i el Sol ha quedat tapat. "Ho veig negre" comentava Jordi Serra de l'Associació Astronòmica de Girona. Un grup de joves de Ripollet que estaven a Platja d'Aro i havien decidit acostar-s'hi deien que els ànims estaven baixos: "No fa bona pinta. Ara veient-ho potser era millor quedar-se a casa i veure-ho des de la tele", bromejava Gerard López.
Una parella de jubilats de Begues que eren a Palamós també s'hi ha acostat: "Estem una mica desanimats tot i que no esperàvem massa cosa més. A la tarda s'ennuvola i no hi ha manera que s'aclareixi", explicava Jordi Milà. "Se n'ha parlat tant que la gent ha agafat il·lusió per veure'l", deia Lita Abascal.
Al llarg de l'eclipsi, el Sol ha anat amagant-se i reapareixent entre els núvols diverses vegades. Quan sortia, la gent s'emocionava i se sentien crits d'alegria i aplaudiments. El punt màxim, però, no s'ha pogut veure pels pèls. Un parell de minuts abans el Sol ha quedat tapat. Tot i així, s'ha pogut veure com l'ambient s'enfosquia.
A dos quarts de nou molta gent ja començava a recollir i marxava. "M'ha agradat molt l'ambient del poble, les famílies amb el pícnic, les cadires que ens han facilitat... Tot i que s'ha fet poc fosc. Em pensava que al 99% tindríem més foscor, però ha estat espectacular tot i el núvol horrorós que ens l'ha tapat. Han estat unes formes molt maques de llum", explicava Trini Escabias.
El d'aquest dimecres però no era el primer eclipsi que alguns veien. "El record que tinc d'un eclipsi que havia estat al migdia era molt diferent. En aquella ocasió hi havia una llum especial més aviat blavosa i difuminada i aquest cop no ha estat així. Esperava veure algun extraterrestre però tampoc n'ha aparegut cap", reia Eugeni Llobet.
Rosa Casanovas, veïna de Llagostera, es quedava amb l'ambient festiu que s'ha viscut: "Hi havia molta expectativa i quan he vist els núvos m'he decebut molt. Però com que ho esperavèm tant, veure el Sol per mi ja ha estat un èxit. La gent i l'ambient ha estat molt bonic", afirmava. Des d'AstroGirona també en feien una valoració positiva: "Des del punt de vista de la ciència avui tothom en sap més", ha conclòs Quim Elias.
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