Girona: el nou parc inclusiu tindrà 192 arbres i 490 arbustos nous
El nou parc inclusiu de Girona, que es preveu enllestir el 2027, comptarà amb una notable ampliació de la vegetació respecte a l'estat actual
El nou parc inclusiu en el qual ja s'està treballant a la zona dels Químics de Girona i que preveu estar enllestit el 2027 tindrà 192 arbres. Això és el que assegura l'Ajuntament en una publicació a les xarxes socials després que alguns veïns hagin qüestionat que s'hagin retirat alguns arbres a la zona coneguda com a Torre Rafaela I arran dels treballs d'urbanització que executa un privat des de finals de fa uns mesos.
El consistori ha especificat que es retiraran un total de 36 arbres. Una vintena al carrer Maria Josep Arnall i Juan (que transcorre entre el carrer Migdia i la pujada de la Creu de Palau) dels quals dotze es reposaran el novembre en una vorera amb xarxa de rec i escocells. Mentrestant, l'altra vorera no tindrà arbres, "ja que ha de ser accessible al parc inclusiu". Per altra banda, al carrer Josep Canal i Roquet es retiraran setze arbres, dels quals onze es reposaran el novembre.
Sobre el paper, es perden tretze arbres entre els dos carrers, però s'ha de tenir en compte els gairebé 200 que es plantaran en l'àmbit del nou parc. Tot apunta que aquests exemplars queden exclosos dels 150 que preveu plantar l'Ajuntament al llarg del pròxim hivern. Més enllà d'això, el consistori indica que també es plantaran 490 arbustos nous i hidrosembra.
Per tant, el panorama d'aquest àmbit canviarà radicalment un com s'hagi acabat de fer el nou parc. Abans que hi entressin màquines i excavadores, era un solar abandonat, en desús i en el qual es feia poc manteniment. Només hi havia una zona habilitada amb una font, un fanal i un sorral per jugar. Amb totes les actuacions es convertirà en un espai molt més verd.
500.000 euros
El ple municipal del mes de juny va validar finançar l'execució de la memòria tècnica descriptiva del subministrament i les obres auxiliars per la creació d’un parc de jocs infantil en aquest espai per 500.000 euros. En concret, és l'espai que queda delimitat en una illa entre la pujada de Creu de Palau, l’avinguda Lluís Pericot i els carrers de Gabriel Roura i Gïibas i de Maria Josepa Arnall i Juan. A principis de juliol, l'alcalde, Lluc Salellas, va apuntar que les tasques per executar el nou parc es licitarien "en les pròximes setmanes".
Els elements que s'inclouran en aquest nou parc encara no estan definits, però tot apunta que hi haurà tobogans i elements de fusta, entre d'altres. La intenció és instal·lar jocs infantils, alguns dels quals siguin inclusius. Un cop els treballs s'adjudiquin, l'empresa escollida tindrà mig any per executar les actuacions. Per tant, tot apunta que el parc serà una realitat el 2027.
Des del maig hi ha un promotor privat que s'encarrega de fer les obres complementàries per urbanitzar l'espai, que té una superfície d'uns 13.000 metres quadrats. Entre d'altres, es milloren els accessos, adapten camins, i posen grava i canonades.
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