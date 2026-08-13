Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
eclipsi Gironadesallotjament GironaPuig de les Bassesempreses GironaGirona FCagenda Girona
instagramlinkedin

Les persones desallotjades de la fàbrica Simon podran pernoctar a l'antiga UNED fins al 15 de setembre

El Sindicat de l'Habitatge de Girona considera insuficient la mesura i reclama alternatives estables per als afectats a partir del setembre

El desallotjament de dijous passat a l'antiga fàbrica Simon de Girona.

El desallotjament de dijous passat a l'antiga fàbrica Simon de Girona. / Marc Martí Font

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Josep Coll

Josep Coll

Girona

Algunes de les persones que van ser desallotjades el passat dijous de l'antiga fàbrica Simon, ubicada al carrer Barcelona de Girona, poden dormir aquests dies a l'antic edifici de l'UNED, al Barri Vell. Segons explica el Sindicat de l'Habitatge de Girona, ho podran fer "com a mínim" fins al 15 de setembre. De fet, l'alcaldessa en funcions, Sílvia Aliu, ja va explicar que s'havia "donat la possibilitat d'una pernocta alternativa" als afectats.

L'antiga fàbrica Simon va ser desallotjat perquè es poguessin començar les tasques per poder fer el nou institut Comtessa Ermessenda. Els tècnics de la Generalitat no podien entrar a l'edifici si no quedava buit i, ara, ja s'ha tapiat per evitar més ocupacions. L'Ajuntament va explicar que a la nau hi havia unes 25 persones, tot i que en el moment del desallotjament n'hi havia més poques, ja que havien decidit marxar la nit anterior.

El Sindicat de l'Habitatge assegura que "tots els que van ser desallotjats" el passat dijous pernocten ara a l'antiga UNED, i també "altres que havien sortit la nit abans i que estaven identificats prèviament per Serveis Socials". Per la seva banda, fonts municipals confirmen que totes les persones que es van desallotjar "van poder optar a allotjament temporal" i que de cara el setembre explicar "més detalls d’aquesta i altres accions sobre sensellarisme".

"Mesura insuficient"

A través de les xarxes socials, però, el sindicat lamenta que aquesta mesura és "insuficient", perquè a partir del 16 de setembre "es veuran abocats a tornar a dormir al carrer". A més, asseguren que aquest "pas temporal" no s'hauria aconseguit sense "la pressió social i sindical".

És per això que continuen amb les mateixes demandes que ja van presentar fa uns mesos en les quals van alterar de "condicions d'infrahabitatges" per a les persones que estaven a l'antiga fàbrica Simon. Demanen així que aquestes persones que ara estan a l'antiga UNED tinguin una "alternativa estable", també "facilitar el padró social" i "posar fi a la criminalització de totes les persones en situació de sensellarisme".

Una imatge d'arxiu d'una de les habitacions habilitades pel Pla de Fred a l'antiga UNED.

Una imatge d'arxiu d'una de les habitacions habilitades pel Pla de Fred a l'antiga UNED. / Ajuntament de Girona

L'antiga UNED

L'edifici de l'antiga UNED és propietat de l'Ajuntament de Girona des de 2023, després d'una permuta amb la Diputació de Girona, que es va quedar el solar d'uns 2.500 metres quadrats del carrer Puigsacalm, al barri de Montilivi, catalogat com a sol d'equipaments. Així i tot, el consistori ja havia fet ús de l'immoble abans d'aquest intercanvi.

Notícies relacionades i més

Abans de la pandèmia, l'edifici ja va servir per dur-hi a terme el Pla de Fred, amb l'objectiu que les persones sense llar poguessin dormir-hi durant els mesos de més fred. Amb el pas dels anys, el pla ha allargat el calendari (ara dura entre desembre i abril) i els llits disponibles (48 aquest passat hivern). Durant l'estiu també és un refugi climàtic per a les persones sense llar i, paral·lelament, també es desplega un programa d’activitats ocupacionals i relacionals per aquest col·lectiu amb l’objectiu d’enfortir el seu benestar personal i social.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents