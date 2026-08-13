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Controlat l'incendi forestal de la Pujada dels Polvorins de Girona

El foc, que ha afectat una zona de pins i matollar, s'ha declarat poc abans de les vuit del vespre i no ha afectat cap edificació

Bombers de la Generalitat.

Bombers de la Generalitat. / Arxiu.

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Redacció

Redacció

Girona

Els Bombers han apagat un incendi forestal a Girona, concretament a la zona de la Pujada dels Polvorins. El cos d'emergències ha mobilitzat vuit dotacions terrestres per combatre les flames.

L'avís s'ha rebut a les 19.55 hores i, segons l'última actualització, l'incendi ha quedat controlat a les 21.34 hores. El foc ha afectat una zona de pins i matollar, tot i que no hi ha cap edificació afectada.

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Els efectius desplaçats han treballat sobre el terreny per frenar la propagació de les flames i assegurar el perímetre. No s'ha informat, ara per ara, de la superfície afectada ni de les causes que haurien originat el foc.

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