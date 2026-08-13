La font dels vuit caps de Girona torna a brollar després de set mesos d'avaria
La font, que va patir una avaria per l'acumulació de fulles, torna a funcionar després de set mesos d'obres i neteges
La font de la plaça del Marquès de Camps de Girona, coneguda com el brollador dels vuit caps, torna a funcionar després de set mesos espatllada. L'avaria detectada a mitjan gener d'aquest any ja s'ha arreglat, però ha tardat més del que l'Ajuntament esperava en un principi.
El desperfecte es va produir per l'acumulació de fulles i, ara, el consistori ha informat a través de les xarxes socials que s'ha reparat la construcció i s'ha executat una nova connexió del desaigua. Al mateix temps, i abans de posar-la en marxa, s'ha netejat i desinfectat. En una publicació a X, l'alcalde, Lluc Salellas, ha escrit que arreglar el brollador era una "petició veïnal i ciutadana", afegint que els agrada "poder renovar la font i posar-la en funcionament".
Inaugurada el 1927
La font no havia brollat durant dos anys a causa de la sequera. Va ser quan van finalitzar les restriccions, la primavera de 2025, que es va reobrir, però poc després la bomba es va espatllar i no va funcionar durant uns dies durant l'estiu passat.
El brollador dels vuit caps es va inaugurar el 1927 i va ser dissenyat per l’arquitecte municipal Ricard Giralt, tot i que la va materialitzar Joan Oliver de Bezzi. Rep el nom de brollador dels vuit caps perquè hi ha dos tipus de caps masculins dissenyats de forma grotesca, un dels quals porta com una mena de banyes recaragolades.
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