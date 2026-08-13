Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
eclipsi Gironadesallotjament GironaPuig de les Bassesempreses GironaGirona FCagenda Girona
instagramlinkedin

La font dels vuit caps de Girona torna a brollar després de set mesos d'avaria

La font, que va patir una avaria per l'acumulació de fulles, torna a funcionar després de set mesos d'obres i neteges

El brollador dels vuit caps de la plaça de Marquès de Camps.

El brollador dels vuit caps de la plaça de Marquès de Camps. / Ajuntament de Girona

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Josep Coll

Josep Coll

Girona

La font de la plaça del Marquès de Camps de Girona, coneguda com el brollador dels vuit caps, torna a funcionar després de set mesos espatllada. L'avaria detectada a mitjan gener d'aquest any ja s'ha arreglat, però ha tardat més del que l'Ajuntament esperava en un principi.

El desperfecte es va produir per l'acumulació de fulles i, ara, el consistori ha informat a través de les xarxes socials que s'ha reparat la construcció i s'ha executat una nova connexió del desaigua. Al mateix temps, i abans de posar-la en marxa, s'ha netejat i desinfectat. En una publicació a X, l'alcalde, Lluc Salellas, ha escrit que arreglar el brollador era una "petició veïnal i ciutadana", afegint que els agrada "poder renovar la font i posar-la en funcionament".

Inaugurada el 1927

La font no havia brollat durant dos anys a causa de la sequera. Va ser quan van finalitzar les restriccions, la primavera de 2025, que es va reobrir, però poc després la bomba es va espatllar i no va funcionar durant uns dies durant l'estiu passat.

Notícies relacionades

El brollador dels vuit caps es va inaugurar el 1927 i va ser dissenyat per l’arquitecte municipal Ricard Giralt, tot i que la va materialitzar Joan Oliver de Bezzi. Rep el nom de brollador dels vuit caps perquè hi ha dos tipus de caps masculins dissenyats de forma grotesca, un dels quals porta com una mena de banyes recaragolades.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents