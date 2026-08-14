El Consell Comarcal del Gironès lidera un projecte per construir 170 pisos de protecció oficial
L'acord marc entre el Consell Comarcal del Gironès i sis ajuntaments preveu la construcció d'uns 170 habitatges destinats a lloguer social
El Consell Comarcal del Gironès i sis ajuntaments de la comarca impulsaran la construcció d’uns 170 habitatges de protecció oficial destinats al lloguer social i assequible. El ple comarcal va aprovar el juliol l’acord marc amb els municipis de Celrà, Sant Gregori, Fornells de la Selva, Quart, Cassà de la Selva i Bescanó i amb la Coordinadora de Fundacions d’Habitatge Social (COHABITAC).
El projecte és fruit de gairebé dos anys de treball entre administracions i operadors socials. Durant aquest temps s’han analitzat solars, fórmules jurídiques i diferents models per fer viables les futures promocions. Cada actuació haurà de tramitar després el seu propi expedient i rebre l’aprovació específica del ple de cada ajuntament.
El Consell Comarcal assumirà tasques de coordinació i assistència tècnica als municipis, amb l’objectiu de facilitar els projectes i ampliar el parc d’habitatge assequible a la comarca.
La presidenta de l’ens, Sònia Gràcia, va remarcar que “l’accés a l’habitatge és avui un dels principals reptes dels nostres municipis” i va defensar que l’acord demostra que, quan administracions i entitats socials treballen conjuntament, “podem generar solucions reals per ampliar el parc d’habitatge assequible al Gironès”.
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