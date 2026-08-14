Mossos desmantellen quinze connexions elèctriques fraudulentes al barri del Polvorí de Girona
A més de les connexions fraudulentes, s'ha descobert un cultiu de marihuana i tres galls mutilats per a baralles durant l'operatiu policial a Girona
Els Mossos d’Esquadra van desplegar aquest dijous un dispositiu al barri del Polvorí de Girona després de les reiterades queixes dels veïns per possibles connexions irregulars a la xarxa elèctrica. L’operatiu, fet conjuntament amb Endesa, va acabar amb la detecció de quinze connexions fraudulentes en una vintena d’habitatges inspeccionats.
Els tècnics de la companyia van procedir a desconnectar els punts irregulars de la xarxa general, mentre que la policia va obrir diligències penals contra els responsables dels presumptes fraus elèctrics. En el dispositiu hi van participar efectius de Seguretat Ciutadana, de l’ARRO i de la Unitat Regional de Medi Ambient (URMA) de la Regió Policial de Girona.
Durant les inspeccions, els agents també van detectar a l’interior d’un dels habitatges un cultiu d’una vintena de plantes de marihuana, visible des de la via pública. En aquest cas es va aixecar una denúncia administrativa.
Tres galls mutilats per a baralles
L’operatiu també va permetre localitzar tres galls adults que havien estat mutilats presumptament per utilitzar-los en baralles de galls. A més, els agents van intervenir dues gallines i nou pollets destinats a la cria.
Davant d’aquesta situació, els Mossos van activar els especialistes de l’URMA, que van tramitar diligències administratives per possibles infraccions de la normativa de benestar animal, tant per les mutilacions com per la manca d’autoritzacions. Les actuacions es faran arribar al Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat i a l’Ajuntament de Girona. La investigació continua oberta per aclarir tots els fets detectats durant el dispositiu.
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