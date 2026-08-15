Mor un home atropellat per un camió a l’AP-7 a Aiguaviva
La víctima era el passatger davanter d’un turisme que estava aturat a l’autopista i del qual havia baixat
Alba Díaz
Un home ha mort aquesta matinada després de ser atropellat per un camió a l’AP-7, a Aiguaviva (Gironès). L’accident es va produir aquest divendres al vespre, cap a les 21.33 h, al punt quilomètric 70,5 de l’autopista.
Segons informa el Servei Català de Trànsit, per causes que encara s’estan investigant, el camió va atropellar el passatger davanter d’un turisme que estava aturat a la via i del qual havia baixat. L’home va resultar ferit crític i va ser traslladat a l’Hospital Josep Trueta de Girona, on ha mort durant la matinada.
La conductora del turisme també va ser traslladada al mateix hospital, en aquest cas amb ferides de caràcter lleu.
Arran del sinistre es van activar diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i set unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), a més del servei d’atenció psicològica.
Amb aquesta víctima, ja són 84 les persones que han mort enguany en accidents de trànsit a les carreteres catalanes, segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit.
- Alfonso Muñoz, funcionari de la Seguretat Social, revela quin és el millor moment per demanar la jubilació anticipada
- Ángeles Blanco demana deixar de presentar amb Carlos Franganillo per no competir amb el seu marit, Vicente Vallés
- Banyoles ha donat de baixa del padró 512 persones en els darrers dos anys i mig
- Girona FC: Tret de sortida a la bogeria
- L’avís d’un expert en seguretat sobre un hàbit molt habitual: «No deixis la clau posada al pany a la nit»
- «Els llops i els linxs no van reaccionar»: què van fer els animals durant l’eclipsi total
- Així ha canviat el paisatge en alguns indrets de les comarques gironines
- Necrològiques del 14 d'agost de 2026