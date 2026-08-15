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Mor un home atropellat per un camió a l’AP-7 a Aiguaviva

La víctima era el passatger davanter d’un turisme que estava aturat a l’autopista i del qual havia baixat

Imatge d'arxiu d'ambulàncies del SEM

Imatge d'arxiu d'ambulàncies del SEM / DdG

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Alba Díaz

Girona

Un home ha mort aquesta matinada després de ser atropellat per un camió a l’AP-7, a Aiguaviva (Gironès). L’accident es va produir aquest divendres al vespre, cap a les 21.33 h, al punt quilomètric 70,5 de l’autopista.

Segons informa el Servei Català de Trànsit, per causes que encara s’estan investigant, el camió va atropellar el passatger davanter d’un turisme que estava aturat a la via i del qual havia baixat. L’home va resultar ferit crític i va ser traslladat a l’Hospital Josep Trueta de Girona, on ha mort durant la matinada.

La conductora del turisme també va ser traslladada al mateix hospital, en aquest cas amb ferides de caràcter lleu.

Arran del sinistre es van activar diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i set unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), a més del servei d’atenció psicològica.

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Amb aquesta víctima, ja són 84 les persones que han mort enguany en accidents de trànsit a les carreteres catalanes, segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit.

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