Salt busca un sistema de recollida de residus més eficient i amb identificació d'usuari per al 2027
El consistori destina 92.507 euros a l'assistència tècnica per preparar la licitació del nou servei, que s'espera que entri en vigor l'estiu del 2027
L'Ajuntament de Salt ja prepara el nou contracte del servei de recollida de residus i neteja viària, previst perquè entri en funcionament l'estiu de l'any que ve i que ha de permetre deixar enrere el sistema actual de contenidors oberts. Recentment, el consistori ha tret a licitació per 92.507,64 euros l'assistència tècnica per preparar la futura adjudicació del servei. La consultoria haurà de desenvolupar tècnicament i econòmicament el nou sistema de recollida, determinar-ne els costos i les inversions necessàries i redactar els plecs del futur contracte.
Els plecs de prescripcions tècniques de l'assistència ara licitada apunten que el futur model serà diferent de l'actual. Les empreses que s'hi presentin hauran d'acreditar experiència en sistemes «d’alta eficiència amb identificació de l’usuari». A més, el mateix document deixa clar que el model que tindrà Salt a partir de 2027 ja ha estat «determinat» per l'Ajuntament.
De fet, el febrer d'aquest any el consistori va adjudicar a l'empresa Spora un estudi de viabilitat per definir el model òptim de recollida de residus. Tot apunta que el nou sistema podria tenir unes característiques semblants al que es va implantar entre 2024 i 2025 a Girona, combinant diferents fórmules en funció de les característiques de cada zona. Això podria comportar que en alguns sectors s'apliqués el porta a porta, mentre que en d'altres s'optés per contenidors comunitaris o per àrees temporals. En qualsevol cas, el model ja ha estat escollit i ara s'haurà d'acabar de dimensionar. «Es disposa d’un estudi que justifica la seva elecció des d’un punt de vista econòmic i tècnic, però que no aprofundeix en el seu dimensionament», especifica el plec.
L'assistència tècnica haurà de concretar, entre altres aspectes, el nombre de vehicles i de treballadors necessaris, el material de recollida, els sistemes tecnològics de control i seguiment, la identificació i traçabilitat dels usuaris, les campanyes d'implantació i el cost global del nou servei. També haurà de calcular el període de recuperació de les inversions per determinar quants anys haurà de durar el futur contracte.
Un contracte pont
Les tasques de neteja viària i recollida de residus a Salt les fa actualment Fomento de Construcciones y Contratas (FCC). El contracte, adjudicat per 7,9 milions d'euros, va entrar en vigor el 15 de juliol de 2024 i té una durada inicial de dos anys, amb la possibilitat d'afegir-hi un any de pròrroga. Amb aquesta extensió, el servei pot arribar fins al 14 de juliol de 2027, data que el mateix plec fixa com a finalització del contracte actual.
En aquell moment, ja es va plantejar com un contracte de curta durada perquè l'Ajuntament estava valorant un canvi en el model de recollida de residus. D'aquí que s'establís un termini inicial de només dos anys, ampliable en un tercer. Ara, amb el venciment del contracte a l'horitzó, el consistori inicia els treballs per tenir a punt el nou servei i implantar el model de recollida que ja ha escollit.
El «turisme d'escombraries»
A diferència d'altres municipis de l'entorn, Salt encara utilitza un sistema convencional de contenidors oberts al carrer. Aquesta situació ha afavorit en els darrers temps el fenomen conegut com a «turisme d'escombraries», és a dir, persones d'altres municipis o barris que es desplacen fins a Salt per llençar-hi els residus perquè els contenidors no requereixen cap sistema d'identificació.
El fenomen es va intensificar especialment després de la implantació dels contenidors intel·ligents als barris gironins de Can Gibert del Pla i Santa Eugènia de Ter, situats a tocar de Salt. Davant d'aquesta situació, la Policia Local va intensificar els controls i també es van succeir les queixes relacionades amb l'incivisme i l'abandonament de residus. El futur model, amb sistemes que permetin identificar els usuaris, ha de suposar, per tant, un canvi important respecte del funcionament actual de la recollida de residus al municipi.
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