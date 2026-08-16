Desconfiança entre els comerciants del Barri Vell de Girona per la gestió de les papereres
Entre les actuacions, els establiments de menjar per emportar del Barri Vell de Girona rebran campanyes de conscienciació per reduir la brossa a la via pública
Júlia Bagué
Diversos comerços del Barri Vell de Girona dubten de les noves mesures que preveu l’Ajuntament per solucionar la saturació de les papereres del centre. Les actuacions consistiran a intensificar-ne el buidatge i col·locar-ne de noves amb més capacitat, però també busquen que els consumidors llencin els envasos de menjar i begudes als cubells dels mateixos establiments. Per aquest motiu, es duran a terme campanyes de conscienciació entre els locals de menjar i begudes per emportar. Les futures actuacions, desconegudes per la majoria dels establiments, han generat desconfiança, ja que molts les consideren insuficients.
Segons l’ACN, durant els darrers mesos ja s’han instal·lat papereres més grans a la Rambla i en diversos punts del carrer de Santa Clara, però els comerciants i vianants de la zona no en tenen constància.
L’encarregada del Jon Cake, local ubicat sota les voltes de la rambla, Montse Yague, no ha vist cap canvi: «Les papereres segueixen igual de plenes, i tampoc m’ha semblat veure’n de noves». Al seu comerç tenen un cubell dins i fora del local, però, segons explica, «el barri està sempre molt brut».
Uns portals més avall, a la gelateria Victoriano Candela, l’encarregada, Sandra Candela, coincideix amb aquesta percepció: «En tot el carrer no hi ha cap paperera nova». Ella mateixa assegura que n’ha demanat més d’una vegada a l’Ajuntament, ja que «compartim una sola paperera entre diversos establiments i de seguida queda saturada». Expressa el seu esgotament pels «canvis constants de normativa sobre els residus», que considera que no s’adeqüen a la realitat de molts comerços.
A més, assenyala les incongruències del sistema, com ara que «les papereres del carrer estan a vessar i els turistes no disposen de targeta per obrir els contenidors».
Tot i que disposa d’un cubell dins de la gelateria, creu que no és una solució realista: «El client demana una orxata per emportar, no té sentit que torni per llançar l’envàs». Tem que a causa d’aquestes mesures li incrementi la taxa de residus.
Les dependentes de la gelateria Frutti del carrer dels Calderers, Xènia Comas i Isra Derouich, expliquen que, tot i que no és habitual, alguns clients tornen i demanen si els poden llençar l’envàs. Asseguren que es deu, principalment, al fet que l’única paperera de la zona del Cul de la Lleona queda desbordada diàriament. «Alguns clients ho volen fer bé, però no tenen recursos per fer-ho». Veuen amb bons ulls la mesura, que desconeixien, perquè consideren que «falten papereres a tot el barri».
Víctor Vilchez, de la fleca Oriell, té una paperera just davant del seu negoci. Coincideix amb la resta de comerciants: «El barri està brut i saturat de brossa». Segons reflexiona, «on hi ha brutícia, la gent encara embruta més». Per aquest motiu, la saturació de la paperera d’enfront, sumada a la falta de contenidors al barri, «anima la gent a deixar les seves escombraries aquí, perquè, total, ja està ben ple».
Sensibilització als comerços
Des de l’Ajuntament han assegurat que estan estudiant la situació en detall per garantir que el servei de recollida estigui ben dimensionat a les necessitats de cada zona, tenint en compte els comerços de l’entorn, els residus que generen i l’afluència de vianants.
L’alcalde, Lluc Salellas, assegurava a l’ACN que volen fer «una feina de sensibilització en tots aquests locals perquè, quan fan venda directa i el menjar no es consumeix dins del local sinó a fora, tinguin molt clar si les escombraries es poden tornar a tirar al mateix establiment».
Pel que fa a la recollida comercial, en canvi, la majoria d’establiments consideren que la gestió és bona i està ben adaptada a les necessitats del barri. «Aquest sistema ens funciona i la recollida és eficaç», conclou Candela.
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