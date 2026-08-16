Quart tira endavant la plaça de Palol d'Onyar per 495.147 euros
El projecte municipal preveu mobiliari urbà, equipaments infantils i una estació de recàrrega per a vehicles elèctrics, juntament amb un sistema de recollida d'aigua de pluja
Júlia Bagué
El projecte d'una nova plaça a Palol d'Onyar (Quart) tira endavant després que es paralitzessin les obres el 2024 per queixes veïnals. S'ubicarà entre el carrer Espígol, el carrer Server, el carrer del Mas de Pairolí i el camí de l'Església, i els treballs s'han adjudicat a l'empresa Massachs Obres i Paisatge SLU per un import de 495.147,15 euros. L'Ajuntament de Quart expressava la voluntat de "construir un gran punt de trobada de les famílies i gent gran, constituït per un espai comú de banca i ombres". La licitació va rebre vuit ofertes i partia d'un pressupost base de 576.422,76 euros.
El projecte, dissenyat per l'arquitecte Ricard Turon Vich, respon a una política d'ampliació i adequació d'espais del municipi, on també s'inclou la renovació del Local Social de Quart i el tancament de l'equipament esportiu de Palol d'Onyar. Aquest darrer, juntament amb la creació de la nova plaça, van ser paral·litzats l'octubre del 2024 per una forta pressió veïnal que s'hi oposava. En aquest nou plantejament, l'Ajuntament ha eliminat els usos esportius previstos en una fase anterior de definició del projecte, en què es preveien una pista de futbol i bàsquet i una zona de cal·listènia.
La població al municipi ja fa anys que no para de créixer i asseguren que hi ha «mancances d'espais». L'Ajuntament es comprometia fa dos anys, un cop paralitzat el projecte, continuar treballant per oferir "l'equipament esportiu que tant necessita el municipi". Per ara, està previst que la nova plaça incorpori zones lúdiques envoltades per un arbrat, i una zona d'aparcament d'unes quaranta places.
El mobiliari constarà de bancs modulars de formigó, cadires exteriors formant grups de tres, fonts i diverses papereres. A la zona de joc infantil s'hi col·locaran una tirolina, una estructura de cordes, gronxadors, un tobogan, un llit elàstic i troncs de joc. A l'aparcament públic també s'hi instal·larà una Estació de Recàrrega Semi-Ràpida (EdRSR) de 14,8 kilowatts per a vehicles elèctrics, i aparcament per bicicletes i patinets.
A més, la plaça comptarà amb un paviment drenant que facilitarà la infiltració de l'aigua de pluja. Aquesta es recollirà en dipòsits per reutilitzar-la en el reg per degoteig de les zones verdes.
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