Una disputa per una parcel·la per a una atracció a les Fires de Girona podria acabar als jutjats
El firaire Enric Granell al·lega que la documentació aportada pel titular del Titanic no acredita la seva antiguitat real segons les bases
La disputa per una parcel·la per instal·lar una atracció al parc de la Devesa durant les Fires de Girona d’aquest any podria acabar als jutjats. Un dels firaires, Enric Granell, preveu presentar un recurs contenciós administratiu perquè no està d’acord amb l’adjudicació de la parcel·la 51, destinada a pavellons d’espectacle. L’Ajuntament va puntuar la seva atracció, Isla Pirata, amb 72,5 punts, situant-la en segona posició per darrere del Titanic, del qual és titular Hugo Castillo, que en va obtenir 75. Granell, però, qüestiona els quinze punts concedits al Titanic pel criteri d’antiguitat, ja que sosté que l’atracció té més anys dels que l’Ajuntament ha considerat en la valoració.
El criteri discutit altera directament l’adjudicació de la parcel·la. Les bases estableixen que una instal·lació d’entre onze i quinze anys obté quinze punts per antiguitat, mentre que una de més de vint anys només en rep cinc. Per tant, si prosperés la reclamació de Granell i el Titanic passés dels quinze als cinc punts, la seva puntuació total baixaria dels 75 als 65 punts i Isla Pirata, amb 72,5, passaria a ocupar la primera posició. Les bases especifiquen que l’antiguitat s’ha de valorar a partir de l’any de fabricació de l’atracció.
Només dos punts i mig separen el primer i el segon classificat segons els criteris d'adjudicació: Titanic té 75 punts i Isla Pirata 72,5
Aquesta parcel·la va tenir fins a cinc candidatures per instal·lar-hi una atracció: Titanic, Isla Pirata, Super Mario Bross, Happy Family i King Circus. Les tres últimes van quedar força lluny de la puntuació assolida per les dues primeres. Tanmateix, aquestes tres atraccions i Titanic van obtenir la màxima puntuació, quinze punts, en els criteris sotmesos a judici de valor, mentre que Isla Pirata en va aconseguir deu. Granell també qüestiona aquesta valoració, ja que, si Isla Pirata hagués rebut quinze punts en lloc de deu, hauria arribat als 77,5 punts i hauria superat el Titanic.
Documentació aportada
Diari de Girona ha tingut accés a una sèrie d’informes i documents aportats per Granell per intentar acreditar que el Titanic és més antic del que reflecteix la puntuació municipal. Un informe de la Direcció General de Trànsit (DGT) assenyala que un dels semiremolcs vinculats a l’atracció va ser matriculat el 24 de març de 1995.
El document identifica també el seu número de bastidor. Aquest mateix número apareix en un certificat tècnic de l’atracció Titanic datat del 18 de juliol de 2011, que descriu la instal·lació i especifica que el conjunt està muntat sobre dos bastidors, un semiremolc i un remolc. Granell considera que aquesta coincidència permet vincular el vehicle matriculat el 1995 amb l’atracció que ara ha estat valorada. Precisament, en el recurs sosté que aquesta documentació acredita que l’antiguitat real és superior a la reconeguda per l’Ajuntament.
La documentació aportada incorpora encara un altre element. En una relació d’atraccions participants en una fira de Mataró de l’any 2009 ja hi consta una atracció denominada Titanic. També s’han aportat fotografies atribuïdes a aquella edició en què apareix una instal·lació amb aquesta tematització.
Recurs a l’Ajuntament
Amb aquesta documentació, Granell va presentar un recurs davant de l’Ajuntament perquè es revisés la puntuació i es comprovés la documentació amb què el titular del Titanic havia acreditat l’antiguitat de la instal·lació. El consistori, però, l’ha desestimat. La resolució municipal sosté que «no es desprèn que s’acreditin defectes de procediment, errors materials o de fet, vulneració dels criteris establerts a les bases» i considera que l’argumentació del firaire es limita a una «discrepància subjectiva amb el resultat de la valoració tècnica efectuada».
La resolució de l'Ajuntament sosté que «no es desprèn que s’acreditin defectes de procediment, errors materials o de fet, vulneració dels criteris establerts a les bases»
L’Ajuntament també assegura que no aprecia cap discrepància entre la documentació presentada pels sol·licitants i la valoració efectuada per la Comissió de Valoració, i manté els quinze punts concedits al Titanic per antiguitat. La resolució, però, no detalla quin document concret es va tenir en compte per situar l’atracció en el tram d’entre onze i quinze anys ni explica específicament per què la documentació aportada per Granell no modifica aquesta valoració.
Cal recordar que aquest any s’han modificat les bases d’adjudicació, que estableixen un sistema de concurrència competitiva i nous criteris de puntuació. El consistori va adjudicar 162 parades i atraccions fa unes setmanes després d’haver rebut 206 sol·licituds, 186 de les quals van ser admeses. Les que complien els requisits però no van obtenir autorització passen a formar part de la llista d’espera prevista a les bases. Entre elles hi ha Isla Pirata, tot i que els seus responsables ja adverteixen que presentaran un recurs contenciós administratiu «per poder ser a les Fires d’aquest any». La resolució municipal ja posa fi a la via administrativa i dona a Granell un termini de dos mesos per presentar el contenciós davant de la jurisdicció contenciosa administrativa.
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