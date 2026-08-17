Guanyem Girona recull firmes per mantenir les 100 places públiques de la Creu de Palau
L'Ajuntament de Girona proposa cedir un solar municipal per a la construcció de pisos assistits i així mantenir les places públiques de residència a la Creu de Palau
Guanyem Girona, que encapçala el govern municipal, va iniciar a principis d'agost una recollida de firmes per exigir al Govern de la Generalitat, liderat pel PSC, que mantingui el centenar de places públiques de la residència de la Creu de Palau. Des del 5 d'agost, quan es va posar en marxa l'acció a la plataforma actionnetwork.org, fins aquesta setmana ja s'han registrat més de mil firmes. De fet, en les primeres hores ja n'havia sumat més de 200. La intenció de la Generalitat és reformar la residència i reconvertir gairebé la meitat de la seva capacitat en pisos assistits.
La regidora de Ciutat que Cuida, Gemma Martínez, explica la recollida de firmes té la voluntat de "mostrar la sensibilitat i el posicionament amb la disconformitat" davant la situació. Segons detalla, l'objectiu és "arribar a les mil firmes", cosa que pràcticament s'ha aconseguit amb una setmana, i presentar-les davant la conselleria. Martínez remarca que com a Ajuntament no ho poden "acceptar", però també especifica que "a nivell de ciutadania s'ha creat sensibilitat".
En la peça que acompanya la recollida de firmes Guanyem assegura que "Girona necessita les dues coses", tant els pisos assistits, com les places públiques de residència. L'escrit remarca que els pisos assistits "poden ajudar moltes persones grans a continuar vivint de manera autònoma amb els suports adequats", però "no poden substituir les places de residència que necessiten les persones amb més dependència i que requereixen una atenció continuada".
A més, destaca que la ciutat "no es pot permetre perdre 100 places públiques en un moment en què moltes persones grans i les seves famílies tenen dificultats per accedir a una plaça i en un context on cada vegada la població és més envellida". Per això, indica que el que es necessita és "ampliar els recursos públics destinats a la gent gran, no reduir-los ni substituir un servei necessari per un altre".
Alternatives de l'Ajuntament
En aquest sentit, i per tal de mantenir aquestes cent places a la residència de la Creu de Palau, l'Ajuntament ha ofert a la Generalitat un solar municipal per poder fer 55 pisos assistits, cosa que permetria mantenir les places actuals de la residència. A més, es preveu que 37 places sociosanitàries es reconverteixin en residencials al centre de Puig d’en Roca.
El consistori ha enviat una carta a la Conselleria de Drets Socials i Inclusió per "reclamar que s’aturi el projecte" a la residència de la Creu de Palau, amb l'objectiu de mantenir les places actuals i que pugui estudiar l'alternativa del solar municipal per construir els pisos assistits. De moment, però, l'escrit diu que la Generalitat "no ha acceptat" la proposta, així com tampoc "ha donat resposta a la carta enviada".
La proposta de la Generalitat
La intenció la Generalitat és buidar una de les dues ales de l'edifici per començar les obres per poder fer els pisos assistits i mantenir l'activitat com a residència amb garanties de seguretat. Això faria que dels més de 220 usuaris que hi ha actualment es passés a menys de 150.
Per això, ja fa mesos que el Departament de Drets Socials no admet nous ingressos al centre amb l'objectiu de millorar la ràtio de professionals per resident i anar rebaixant progressivament l’ocupació per poder intervenir a l’edifici. Això coincideix també amb el malestar d'algunes famílies d'usuaris del centre, que han denunciat en més d'una ocasió la manca de personal i una atenció deficient. També critiquen que no se'ls va concretar de forma concisa l'abast de les obres ni la dimensió real de la reducció de places.
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