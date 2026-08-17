Girona alerta del mosquit tigre després de les pluges
L’Ajuntament demana buidar i capgirar els recipients amb aigua acumulada i tapar hermèticament els dipòsits pluvials
L’Ajuntament de Girona ha alertat que les precipitacions poden convertir qualsevol recipient on s’acumuli aigua en un punt de cria del mosquit tigre. Per aquest motiu, el consistori demana revisar els espais exteriors dels habitatges després dels episodis de pluja i eliminar l’aigua que hi hagi pogut quedar estancada.
La recomanació és buscar, buidar i capgirar tots els objectes que puguin retenir aigua, com ara galledes, carretons, bidons o lones de plàstic. D’aquesta manera, s’evita que els recipients es converteixin en espais adequats perquè el mosquit hi dipositi els ous. En el cas dels habitatges que disposin d’algun sistema de recollida d’aigües pluvials, l’Ajuntament indica que els dipòsits s’han de tapar hermèticament. Una altra opció és cobrir-los amb una tela mosquitera que impedeixi l’accés dels insectes a l’aigua emmagatzemada.
El consistori insisteix en la importància de la col·laboració ciutadana per frenar la proliferació del mosquit tigre i recorda que cal actuar especialment després de les pluges. «Ara, més que mai, que no n’hi hagi depèn de tu», conclou la crida municipal.
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