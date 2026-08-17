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Girona finalitza la reconstrucció del talús del carrer de Ramon Ferràndiz i M. Bellés

Els treballs també han inclòs la instal·lació d’una barana per reforçar la seguretat en aquest punt de la ciutat

El tram del carrer un cop finalitzades les obres.

El tram del carrer un cop finalitzades les obres. / Ajuntament de Girona

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Redacció

Redacció

Girona

L’Ajuntament de Girona ha donat per finalitzades les actuacions de reconstrucció del talús situat al carrer de Ramon Ferràndiz i M. Bellés. Els treballs s’han concentrat en aquest tram de la via, ubicat al costat de l’Institut Jaume Vicens Vives, i han permès condicionar el desnivell existent en aquest punt.La intervenció ha servit per refer el talús i adequar l’espai que separa el carrer dels terrenys situats a una cota inferior. L’actuació ja està completada i la zona torna a presentar el seu aspecte definitiu després de l’execució dels treballs.

En el marc de les obres, el consistori també ha instal·lat una barana de protecció al lateral del carrer. L’element ressegueix el tram situat al costat del desnivell i de les escales i té com a objectiu millorar la seguretat de les persones que circulen per aquest espai.

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La col·locació de la barana complementa la reconstrucció del talús i permet delimitar la part transitable respecte de la zona amb desnivell. D’aquesta manera, la intervenció no s’ha limitat a recuperar aquest punt, sinó que també hi ha incorporat un element destinat a reforçar la protecció dels vianants. El carrer de Ramon Ferràndiz i M. Bellés presenta un pendent pronunciat en el tram on s’han desenvolupat els treballs. La nova barana s’estén al llarg del lateral de la via i acompanya el recorregut de les escales fins a les proximitats de l’accés a l’Institut Jaume Vicens Vives.

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