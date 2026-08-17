Les biblioteques del Gironès engeguen 94 clubs de lectura per al curs 2026-2027 amb noves propostes
La iniciativa compta amb 18 equips bibliotecaris de la demarcació, amb novetats temàtiques i per a totes les edats
Redacció
Les biblioteques del Gironès oferiran 94 clubs de lectura pel curs 2026-2027, repartits en 18 equips bibliotecaris de Girona, Bescanó, Bordils, Cassà de la Selva, Flaçà, Llagostera, Quart, Salt, Sant Gregori, Sant Julià de Ramis, Sant Martí Vell, Sarrià de Ter i Vilablareix.
La oferta conté novetats com “Club epistolar: escriure cartes, crear històries”, “La ciutat en la literatura”, “Literatura del món escrita per dones” i una proposta sobre llegat literari victorià. També s’hi han sumat dos clubs de memòria històrica per al públic adult, i diversos clubs familiars adreçats a mainada i a les seves famílies per incentivar la lectura compartida.
La majoria d'inscripcions s'obriran a finals del mes d'agost, i cal informar-se sobre quin és el sistema a cada equipament, així com l'inici i la presentació dels clubs que fan la majoria de les biblioteques durant el mes de setembre.
Per participar-hi, només cal inscriure’s a l’equipament corresponent i assistir a les reunions periòdiques havent llegit el llibre proposat i deixat en préstec per la biblioteca. Els equipaments demanen compromís, ja que una plaça assignada i no ocupada sense justificació pot barrar el pas a altres persones inscrites que han quedat fora.
A la ciutat de Girona, el termini d’inscripció dels clubs és del 24 d’agost al 6 de setembre i s’ha de fer en línia al web Biblioteques de Girona. En aquells clubs en què se superi el nombre d'inscrits, les places disponibles se sortegeran el 15 de setembre. A la Biblioteca Carles Rahola s'entrarà directament en llista d'espera. Tots els avisos, tant per si s'obté la plaça com si no, es faran a través del correu electrònic.
Els clubs de lectura
Els clubs de lectura són espais de tertúlia i debat al voltant d’una lectura en què un grup de persones s’organitza per llegir el mateix llibre i es reuneix un dia del mes per comentar-lo. Els participants comparteixen el gust per la conversa i la lectura, i n'hi ha de temes especialitzats o gèneres literaris concrets. També es creen segons les franges d'edat, amb clubs infantils, per joves i per adults.
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