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Rescaten una dona de l’interior del seu vehicle després de bolcar i col·lidir amb un cotxe estacionat a Bordils

Segons els bombers, la conductora es troba en estat lleu després de l’accident, que ha tingut lloc aquesta tarda a la carretera de Palamós

El vehicle bolcat a la C-66 al terme de Bordils després de l'accident.

El vehicle bolcat a la C-66 al terme de Bordils després de l'accident. / Anti-radars Garrotxa

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Pau Cambronero

Pau Cambronero

Un accident aquesta tarda, a les 17:25 hores, a la carretera de Palamós de Bordils, ha acabat amb un cotxe bolcat i una conductora rescatada de l'interior del seu vehicle. Segons han informat els Bombers, es desconeix el motiu de l’accident, tot i que apunta que la conductora ha patit algun tipus d’incident que ha provocat que el vehicle acabés bolcant i, posteriorment, col·lidint amb un cotxe que en aquell moment es trobava estacionat.

En l’accident hi han intervingut quatre dotacions dels Bombers i dues patrulles de Mossos d'Esquadra, que han treballat per rescatar la dona que es trobava a l’interior del cotxe. Els Mossos han fet l'atestat de l'accident i quan la dona ha estat fora del vehicle, ha estat atesa pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

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Segons els Bombers, la conductora ha sortit en estat lleu i, després del rescat, dues de les quatre dotacions han pogut retirar-se de la zona.

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