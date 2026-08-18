Alimentació i begudes lideren el creixement comercial a Girona amb un augment del 6,1%
Girona suma 2.167 activitats comercials, tot i que la xifra és lleugerament inferior a la registrada abans de la crisi sanitària
Els negocis d'alimentació i begudes són els que més han crescut a Girona en l'últim any. La memòria de Promoció Econòmica de l'Ajuntament detalla que el 2024 hi havia 394 activitats comercials d'aquestes característiques, mentre que el 2025 n'hi havia 418, el que significa un creixement del 6,1%.
Aquests tipus de negocis també són dels que més s'han incrementat des d'abans de la pandèmia. La raó és que del 2019 a l'any passat han experimentat una pujada del 9,5%, només superats per les botigues de noves tecnologies que han passat de 60 a 73 (21,6%) i les d'articles de la llar, de les quals abans de la Covid-19 hi havia cent negocis i el 2025 n'hi havia 111 (11%).
Es tracta de botigues de petit comerç alimentari, com ara fleques, carnisseries, peixateries, fruiteries, botigues de queviures, vins i begudes, dolços o productes gurmet, entre d'altres. No formen part d'aquest grup, per tant, no inclou supermercats, autoserveis, hipermercats, bars ni restaurants, perquè el mateix registre els tracta com a tipologies comercials diferenciades.
De fet, els restaurants és un grup a part, ja que el seu creixement ha estat del 53,2% des d'abans de la pandèmia a ara. El 2019 n'hi havia 261 i l'any passat 400, si bé és cert que de 2022 a 2025 només se n'han sumat sis. En canvi, el nombre de bars ha caigut un 43,3% des d'abans de la pandèmia, de 353 el 2019 a 200 l'any passat, tot i que en els últims quatre anys la xifra s'ha estabilitzat.
2.167 activitats comercials
En total, Girona va registrar l'any passat 2.167 activitats comercials, catorze més que el 2024, però inferior a la xifra d'abans de la pandèmia (2.207). De 2024 a 2025 l'activitat que surt més mal parada és la de roba i calçats, que va passar de 252 a 241. També en perd un 18,5% respecte a abans de la pandèmia.
La memòria també detalla que Girona "gaudeix d’una oferta variada de models comercials que es complementen entre si", els nous formats com ara les franquícies, i el comerç tradicional. La integració s'aconsegueix "gràcies a l’esforç de tots els sectors implicats que treballen de manera conjunta per fomentar la convivència i coexistència d’aquests models", remarca el document.
Un altre factor és la condició de capital de demarcació que fa que "rebi multitud de públic de fora d’aquest àmbit, el que fa que sigui un nucli amb una alta potencialitat de visites amb una intenció clarament comercial". El turisme també és un altre aspecte a tenir en compte i, l'any passat, l'Oficina de Turisme ubicada a la rambla de la Llibertat va tenir 1.015 consultes relacionades amb el comerç, un 8,36% del total.
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