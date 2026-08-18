Denuncien vehicles en contradirecció al carrer de la Maçana de Girona: «Hi ha un risc constant d’accident»
Els veïns asseguren que el canvi de sentit no es respecta i reclamen mesures urgents a l’Ajuntament abans que es produeixi un sinistre greu
Els veïns del carrer de la Maçana de Girona denuncien que diversos vehicles circulen habitualment en contradirecció des que es va modificar el sentit de circulació en un tram de la via. El canvi es va aplicar el passat 29 de juny, però una part dels conductors continua fent el mateix recorregut que abans i ignora la nova senyalització. «Aquest canvi de sentit no es respecta mai», lamenten els residents.
Els afectats han facilitat a Diari de Girona nombrosos vídeos enregistrats des dels habitatges de la zona. En les imatges es pot observar com diferents vehicles accedeixen al tram malgrat trobar-se al davant una tanca amb un senyal de sentit prohibit i una indicació que els obliga a desviar-se. Els conductors esquiven l’obstacle i continuen avançant en la direcció contrària a l’establerta.En alguns casos, els vehicles arriben a envair la vorera per superar la tanca i poder continuar el recorregut. Aquesta maniobra preocupa especialment els residents pel perill que representa per a les persones que passen per aquest espai. A banda de la indicació instal·lada a la tanca, les fletxes pintades a la calçada assenyalen el sentit correcte de circulació.
Els veïns subratllen que «no es tracta d’un incompliment ocasional o puntual», sinó d’una situació que es produeix «habitualment, de manera constant». Els enregistraments recollits durant les darreres setmanes mostren la reiteració d’aquestes conductes des que es va modificar la circulació. També alerten que alguns cotxes avancen a una velocitat elevada mentre recorren el carrer en el sentit equivocat, incrementant el perill per als vianants.
Temor d’una col·lisió
Una altra de les preocupacions és la possibilitat que coincideixin dos vehicles circulant en sentits oposats. «Existeix un risc evident de col·lisió frontal», assenyalen els afectats. En cas que es produís un xoc, consideren que les conseqüències podrien ser especialment greus si algun dels implicats circulés ràpid o no esperés trobar-se un altre cotxe avançant en contradirecció.
Les maniobres per esquivar la tanca i l’accés a la vorera també fan patir els residents davant la possibilitat que es produeixi un atropellament. Per aquest motiu, consideren necessari intervenir abans que hi hagi un accident greu.
Els veïns asseguren que han contactat en nombroses ocasions amb l’Ajuntament de Girona per comunicar el problema i reclamar una actuació. També han parlat directament amb el regidor del barri, Sergi Font. Per això, sostenen que el consistori és «plenament coneixedor d’aquesta situació» i del risc que comporten els incompliments.
Resposta policial
Els afectats també han traslladat els fets a la Policia Municipal de Girona. Els residents expliquen que la resposta rebuda ha estat que «evitin passar per aquest tram a causa del risc d’atropellament o de patir un accident». Així mateix, els veïns consideren «molt greu» que la solució que se’ls ofereixi sigui deixar d’utilitzar aquesta part de la via.
«Considerem molt greu que la solució que se’ns doni als veïns sigui simplement evitar circular per una via pública perquè no es respecta la senyalització», exposen. Davant d’aquest escenari, reclamen mesures urgents a l’Ajuntament i a la policia perquè es compleixi el nou sentit de circulació i els vehicles deixin de passar per la vorera. «És necessari actuar abans que haguem de lamentar un atropellament o un accident greu», conclouen.
Senyalització provisional
Per la seva banda, l’Ajuntament de Girona confirma que ha rebut diverses queixes dels veïns per aquesta situació. El consistori explica que la senyalització instal·lada actualment és provisional i que la responsabilitat de col·locar-la correspon a l’empresa encarregada de les obres. Fonts municipals assenyalen que, a l’inici dels treballs, ja es va requerir a l’empresa que instal·lés cartells fixos. Davant la persistència del problema, l’Ajuntament tornarà a demanar-li que col·loqui una senyalització més clara. Les obres està previst que finalitzin a finals de setembre i, un cop acabades, el consistori instal·larà la senyalització definitiva.
Subscriu-te per seguir llegint
- Quique Álvarez: 'Tsygankov estava convocat i no ha volgut canviar-se
- Una disputa per una parcel·la per a una atracció a les Fires de Girona podria acabar als jutjats
- Tsygankov: de protegit de Pere Guardiola a rebel al Girona
- Necrològiques del 17 d'agost de 2026
- Mercenaris a Montilivi
- L'actriu Hayden Panettiere, protagonista d'Scream, mor als 36 anys
- Tsygankov: 'Algun dia parlaré
- Les comarques de Girona registren gairebé dos robatoris de vehicles al dia