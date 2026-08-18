Girona busca els autors d’un abocament massiu al carrer de la Maçana
Els serveis municipals van retirar els objectes aquest dilluns i el consistori treballa per identificar els responsables i sancionar-los
L’Ajuntament de Girona busca els autors d’un "abocament massiu d’objectes" al carrer de la Maçana. Els residus van aparèixer ahir al matí acumulats en aquest punt de la ciutat i els serveis municipals es van mobilitzar per retirar-los i netejar l’espai.
Segons va informar el consistori, davant la quantitat de materials abandonats al carrer es van prendre les mesures necessàries per actuar-hi. Les tasques de retirada es van completar a primera hora de la tarda i la zona va quedar neta després de la intervenció dels operaris municipals. L’Ajuntament no ha detallat quins objectes s’hi van abandonar ni ha concretat el volum de residus recollits.
El consistori també ha iniciat les gestions per identificar les persones responsables de l’abocament. Un cop se’n pugui determinar l’autoria, la intenció és imposar-los la sanció corresponent. De moment, l’Ajuntament no ha informat que s’hagi identificat cap dels implicats. Arran d’aquest episodi, l’Ajuntament ha recordat que els residus voluminosos no es poden abandonar a la via pública. Aquests objectes s’han de portar a la deixalleria o s’ha de sol·licitar que els serveis municipals se’n facin càrrec a través del sistema de recollida gratuïta habilitat a la ciutat.
Els ciutadans que necessitin desfer-se d’aquesta mena de residus poden trucar per demanar-ne la retirada sense cap cost. El servei permet gestionar correctament els objectes voluminosos i evitar que acabin dipositats de manera irregular als carrers. «Tenir una ciutat més neta és responsabilitat de tothom», remarcar el consistori en el missatge difós després de la neteja.
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