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Girona inicia les obres d’emergència per reparar el talús del carrer de Pedret

L’actuació busca assegurar l’espai després dels despreniments registrats i evitar que s’hi produeixin nous incidents

Els treballs de reparació del talús del carrer de Pedret.

Els treballs de reparació del talús del carrer de Pedret. / Ajuntament de Girona

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Tony Di Marino

Tony Di Marino

Girona

L’Ajuntament de Girona ha començat aquest dimarts les actuacions per reparar el talús del carrer de Pedret, que havia patit despreniments. Es tracta d’unes obres d’emergència impulsades per garantir la seguretat de la ciutadania i prevenir que es produeixin nous incidents en aquest punt.

Els treballs se centren en la zona afectada pels despreniments i tenen com a finalitat assegurar el talús. L’Ajuntament considera necessària la intervenció per corregir la situació i reduir els riscos associats a possibles noves caigudes de material.

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Els operaris ja han començat a treballar sobre el terreny. De moment, el consistori no ha informat sobre la durada prevista de les actuacions ni ha detallat el calendari d’execució. Tampoc ha concretat si les feines comportaran afectacions a la circulació o al pas de vianants pel carrer de Pedret.

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