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Un home atraca una farmàcia de Vilablareix amb una arma de foc i s'endú diners i medicaments

El lladre, de 35 anys, ha acabat detingut i està acusat com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb violència i intimidació a l’interior d’un establiment

Cotxe dels Mossos, en una imatge d'arxiu.

Cotxe dels Mossos, en una imatge d'arxiu. / Blanca Blay (ACN)

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Pau Cambronero

Pau Cambronero

Els Mossos d’Esquadra han detingut un home de 35 anys després d'atracar amb una arma de foc una farmàcia de Vilablareix. Els fets van tenir lloc el 10 d’agost, cap a les cinc de la tarda, quan l’home va entrar a l’establiment amb la cara tapada, va amenaçar el farmacèutic amb l’arma i li va reclamar diners i medicaments ansiolítics.

El lladre va acabar fugint per la part posterior de la farmàcia amb el calaix de la caixa enregistradora, els diners que hi havia a l’interior i va escapar-se per la porta del darrere.

Després de l’avís, els Mossos van començar a buscar l’autor de l’atracament i van detectar que podria haver fugit amb un cotxe negre que duia les matrícules tapades. Poc després, gràcies a la col·laboració ciutadana, van localitzar un vehicle amb aquestes característiques estacionat a la plaça de Sant Antoni de Salt. Les investigacions van permetre identificar el presumpte autor del robatori.

El 13 d’agost, cap a les vuit del vespre, els Mossos van rebre un avís per una discussió domèstica en un habitatge de Vilablareix. Quan els agents van arribar-hi i van identificar les persones implicades, van comprovar que una d’elles era l’home que buscaven per l’atracament de la farmàcia. El van detenir com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb violència i intimidació a l’interior d’un establiment.

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El detingut, que té diversos antecedents policials, va passar a disposició judicial el 15 d’agost davant del jutjat de guàrdia de Girona.

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