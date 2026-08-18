Un motorista, al Trueta després de col·lidir amb un turisme al carrer Riu Güell
El sinistre ha mobilitzat els serveis d'emergències i ha afectat puntualment la circulació viària
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Un turisme i una motocicleta han col·lidit aquest dimarts a la tarda al carrer Riu Güell, a l’altura del número 182, a Girona. Segons ha informat la Policia Municipal, el motorista ha estat traslladat a l’Hospital Josep Trueta amb pronòstic lleu.
L’avís és de les cinc de la tarda i situava la incidència al carrer Riu Güell, on la via havia quedat ocupada. La circulació hauria quedat interrompuda en el moment dels fets, segons ha explicat un testimoni. Des de l’Ajuntament, però, asseguren que l’accident no ha afectat el trànsit més enllà d’una afectació puntual.
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