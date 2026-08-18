Sarrià de Ter aposta per la inclusió i la participació ciutadana en la seva Festa Major amb més de trenta activitats
Una quarantena d'activitats per a tots els públics i la col·laboració de les entitats locals protagonitzen la celebració, que tindrà lloc del 3 al 6 de setembre
Redacció
Sarrià de Ter escalfa motors per a la Festa Major, que aquest any reunirà prop de quaranta activitats adreçades a tots els públics i distribuïdes pels diferents barris del municipi. La programació vol reforçar la participació ciutadana i garantir que tots els veïns i veïnes puguin sumar-se a la celebració.
El pregó, que donarà el tret de sortida oficial a la festa, tindrà com a protagonista l'Escola Montserrat, coincidint amb l'inici del seu 50è curs escolar. El centre, inaugurat el novembre de 1977, enceta així un curs d'activitats per commemorar l'efemèride i reconèixer totes les persones que han format part del seu projecte educatiu. El parlament anirà a càrrec d'una representació dels directors i directores que han liderat l'escola al llarg d'aquest mig segle.
Les entitats, motor de la Festa Major
La programació posa un accent especial en la participació d'infants i joves i en l'apropament d'aquest col·lectiu al teixit associatiu local, amb la voluntat d'afavorir el relleu generacional de les entitats.
Un dels exemples és la iniciativa impulsada per la colla dels Gegants de Sarrià de Ter, que vol implicar noves famílies per mantenir viva la tradició. En els dies previs a la Festa Major s'han programat dos tallers gratuïts per a la mainada: un de ball de bastons, adreçat a majors de 8 anys, i un de ball de capgrossos, per a infants de més de 5 anys. Els participants podran aprendre les danses i formar part de l'espectacle "Els Gegants de Sarrià de Ter", que se celebrarà el dijous 3 de setembre a les 19.30 hores, abans del pregó.
Com és habitual, les entitats locals tindran un paper destacat en l'organització de la Festa Major i seran al darrere d'algunes de les activitats més emblemàtiques, com l'arrossada popular, la tradicional passejada en bicicleta, la caminada nocturna de divendres o la Pool Party organitzada pels joves.
Una Festa Major accessible
La voluntat d'arribar a tot el municipi també es reflecteix en la distribució dels escenaris i les activitats pels diferents barris, en una programació elaborada conjuntament amb entitats i associacions.
La inclusió i l'accessibilitat seran, per tercer any consecutiu, un dels eixos de la celebració. El pregó comptarà amb servei d'interpretació en llengua de signes i també es podrà seguir en directe a través de Ràdio Sarrià i el canal de YouTube de l'Ajuntament. A més, l'emissora municipal sortirà cada dia al carrer per retransmetre les principals activitats de la festa.
L'espai de fires també incorporarà mesures per facilitar l'accés a tots els públics. Divendres, de quatre a sis de la tarda, les atraccions oferiran una jornada de 2x1, mentre que dissabte, entre les quatre i les cinc de la tarda, s'establirà una franja sense música ni estímuls acústics pensada per a persones i infants amb hipersensibilitat sensorial. El recinte disposarà també de lavabos adaptats.
Barraques amb artistes locals
Les barraques tornaran a instal·lar-se davant del Pavelló Municipal d'Esports i mantindran l'aposta per la proximitat, amb una programació protagonitzada majoritàriament per artistes locals i de municipis veïns.
Els concerts començaran divendres a la tarda amb una actuació infantil de Filomena. La nit jove continuarà amb Florida, DJ KZU i 2ASES DJ's. Dissabte, la programació arrencarà amb els alumnes de l'escola de música Sarriart i els combos de l'institut i continuaran amb l'Orquestra Maribel i DJ Ryna.
Per reforçar la seguretat durant els concerts, la zona de barraques comptarà amb un Punt Lila, que oferirà informació i assessorament davant d'agressions sexistes, racistes o LGTBI-fòbiques, així com de qualsevol altre tipus. També s'habilitarà un espai segur i accessible per a persones amb mobilitat reduïda.
La Festa Major de Sarrià de Ter es tancarà el diumenge 6 de setembre amb el tradicional concert i ball de Festa Major al Pavelló Municipal, que enguany comptarà amb l'actuació de l'Orquestra Internacional Maravella.
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