Els carrils bici de Salt pateixen modificacions per un error en el projecte original
Els serveis tècnics municipals van detectar «incongruències tècniques» en el projecte dels carrils bici, encarregat a una empresa externa, provocant l'aturada dels treballs
L'Ajuntament de Salt ha admès «un error» en el projecte dels carrils bici que es van començar a executar en diferents carrers del municipi a finals de maig. En un comunicat que ha fet arribar als veïns, el consistori detalla que els serveis tècnics municipals van detectar «incongruències tècniques» en el projecte que «condicionaven la viabilitat de l'obra prevista».
En un principi, es va comunicar que els carrils bici del passeig de Marquès de Camps i dels carrers de Francesc Macià i Doctor Castany estarien enllestits entre finals d'octubre i principis de novembre. Ara, però, una part del projecte s'haurà de revisar i modificar, una situació que podria comportar canvis en els terminis i en el cost de les obres, adjudicades per uns 729.000 euros. Segons explica l'Ajuntament, les incongruències detectades són fruit d'un «error del projecte original», que havia estat «encarregat a una empresa externa».
Quan es va detectar el problema, es va decidir «aturar immediatament» les obres al passeig de Marquès de Camps fins a trobar «una solució», i aprofitar l'aturada per «revisar el projecte en el seu conjunt». El PSC ja va denunciar fa uns dies que les obres en un tram del passeig estaven pràcticament acabades, però que s'havien hagut «d'enderrocar gairebé íntegrament per corregir importants defectes d'execució».
A finals de maig es va començar a treballar entre la rotonda de l'avinguda de la Pau i el carrer Guilleries en sentit centre de la vila. La previsió era mantenir tallat aquest tram fins al 28 de juny, però, a hores d'ara, els vehicles continuen sense poder-hi circular. En el mateix escrit, l'Ajuntament avisa que el tram del passeig de Marquès de Camps entre el passeig dels Països Catalans i el carrer Major «està encara en revisió» i, per tant, «pendent de la decisió final sobre la solució definitiva».
Algunes modificacions
El document també especifica que, en la revisió del projecte, s'han incorporat algunes de les qüestions que van plantejar els veïns durant el Consell de Barri celebrat el passat 7 de juliol referent al carril bici del carrer de Francesc Macià. Els veïns van proposar millorar els encreuaments i aprofitar l'amplada de la vorera del parc de la Massana per reduir l'impacte sobre les places d'aparcament i mantenir una illa de contenidors que inicialment es volia suprimir.
L'Ajuntament concreta que, finalment, el carril bici entre els carrers Guilleries i Roca Delpech «transcorrerà per sobre la vorera, mantenint l'illa de contenidors i evitant així la pèrdua de 7 places d'estacionament de vehicles i 7 de motos». Per això, es restablirà el «petit tram» de vorera del parc de la Massana que s'havia enderrocat. D'altra banda, en el tram entre el carrer Roca Delpech i el passeig dels Països Catalans encara s'està treballant «per buscar la millor solució possible».
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