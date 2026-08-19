Girona reparteix als turistes un fulletó de civisme per visitar el Barri Vell
La publicació, disponible en quatre idiomes, explica el sistema de recollida de residus, les normes per circular en bicicleta i les restriccions de la ZBE
L’Ajuntament de Girona ha començat a distribuir aquest estiu un nou fulletó informatiu perquè els visitants coneguin les normes de convivència relacionades amb la mobilitat i la recollida de residus, especialment al Barri Vell. El document combina la benvinguda turística amb diverses indicacions pràctiques per fomentar un comportament cívic i respectuós durant l’estada a la ciutat.
La publicació explica el funcionament de la recollida de residus al Barri Vell, que es duu a terme mitjançant àrees temporals. També recorda que no es poden llençar les escombraries fora de l’horari establert ni dipositar-les a les papereres públiques.
Bicicletes i zona de baixes emissions
Pel que fa a la mobilitat, el fulletó recull les normes que han de seguir les persones que circulen en bicicleta pel centre històric. Entre altres indicacions, assenyala que cal respectar el sentit de la circulació, que està prohibit passar per les voreres i que els ciclistes han de baixar de la bicicleta als punts amb una elevada afluència de vianants.
El document també informa sobre el funcionament de la zona de baixes emissions (ZBE) de Girona, que va entrar en vigor el 15 de setembre de 2025, i detalla quins vehicles estan autoritzats a circular per l’àrea restringida. La publicació incorpora igualment diverses recomanacions per reduir les molèsties als residents. L’Ajuntament demana visitar el Barri Vell en grups reduïts, evitar l’ús de megàfons o altaveus i respectar el descans veïnal.
L’alcalde Lluc Salellas, ha defensat que fer una ciutat millor és una «responsabilitat compartida» entre els residents i els visitants. Segons ha assenyalat, la iniciativa pretén facilitar als turistes les eines necessàries perquè coneguin el dia a dia de la ciutat i hi contribueixin amb comportaments cívics. El fulletó es reparteix des de l’Oficina de Turisme de Girona i també s’ha fet arribar als establiments i les entitats hoteleres. Per arribar al màxim nombre possible de visitants, s’ha editat en català, castellà, anglès i francès.
- Mercenaris a Montilivi
- Denuncien vehicles en contradirecció al carrer de la Maçana de Girona: «Hi ha un risc constant d’accident»
- Girona busca els autors d’un abocament massiu al carrer de la Maçana
- Tsygankov: 'Algun dia parlaré
- Necrològiques del 18 d'agost de 2026
- Un home atraca una farmàcia de Vilablareix amb una arma de foc i s'endú diners i medicaments
- El Girona obre expedient disciplinari a Tsygankov
- Denuncien el responsable d'una empresa de taxis per fer serveis sense autorització a Vilobí d'Onyar