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Una parcel·la abandonada a Sant Narcís es converteix en un focus de brutícia

La brutícia dels contenidors del carrer Santa Coloma s'acumula a la parcel·la abandonada del darrere, generant un problema de salubritat i imatge al barri

Les deixalles s'acumulen al voltant dels contenidors i acaben a la parcel·la

Les deixalles s'acumulen al voltant dels contenidors i acaben a la parcel·la / Maria Peña

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Júlia Bagué

Veïns de Sant Narcís denuncien l'estat d'una parcel·la privada abandonada, on s'acumula la brutícia que vola dels contenidors situats just davant. Aquests es troben al carrer Santa Coloma, a l'altura de l'Ametller Origen, i els testimonis asseguren que "estan sempre envoltats de brossa, ocupant gran part de la vorera". Amb el pas del temps, part d'aquestes deixalles acaben a la parcel·la, que es troba un metre més avall, i quan se n'hi acumula una quantitat considerable, es cremen.

Maria Peña, veïna del terreny, viu la situació amb impotència: "Dona un aspecte al barri de descuidat i brut". Assegura que la situació ha empitjorat arran de la col·locació dels contenidors intel·ligents que hi ha al davant, ja que "la gent incívica deixa la brossa allà i es va escampant pels voltants". La parcel·la, de titularitat privada, hauria d'estar tancada d'acord amb l'ordenança municipal, però Peña afirma que "fa uns quaranta anys que està completament oberta i abandonada".

Les deixalles del voltant dels contenidors del carrer Santa Coloma

Les deixalles del voltant dels contenidors del carrer Santa Coloma / Maria Peña

El president de l'Associació de Veïns, Martí Carreras, no té constància del cas concret, però assegura que "la preocupació per les escombraries i la brutícia al barri és generalitzada". En ple traspàs de responsabilitats després del canvi de presidència, fa només dos mesos, Carreras té previstes "unes reunions amb diferents veïns del barri, precisament perquè ens facin d'ulls i orelles d'aquestes incidències".

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