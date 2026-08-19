Una parcel·la abandonada a Sant Narcís es converteix en un focus de brutícia
La brutícia dels contenidors del carrer Santa Coloma s'acumula a la parcel·la abandonada del darrere, generant un problema de salubritat i imatge al barri
Júlia Bagué
Veïns de Sant Narcís denuncien l'estat d'una parcel·la privada abandonada, on s'acumula la brutícia que vola dels contenidors situats just davant. Aquests es troben al carrer Santa Coloma, a l'altura de l'Ametller Origen, i els testimonis asseguren que "estan sempre envoltats de brossa, ocupant gran part de la vorera". Amb el pas del temps, part d'aquestes deixalles acaben a la parcel·la, que es troba un metre més avall, i quan se n'hi acumula una quantitat considerable, es cremen.
Maria Peña, veïna del terreny, viu la situació amb impotència: "Dona un aspecte al barri de descuidat i brut". Assegura que la situació ha empitjorat arran de la col·locació dels contenidors intel·ligents que hi ha al davant, ja que "la gent incívica deixa la brossa allà i es va escampant pels voltants". La parcel·la, de titularitat privada, hauria d'estar tancada d'acord amb l'ordenança municipal, però Peña afirma que "fa uns quaranta anys que està completament oberta i abandonada".
El president de l'Associació de Veïns, Martí Carreras, no té constància del cas concret, però assegura que "la preocupació per les escombraries i la brutícia al barri és generalitzada". En ple traspàs de responsabilitats després del canvi de presidència, fa només dos mesos, Carreras té previstes "unes reunions amb diferents veïns del barri, precisament perquè ens facin d'ulls i orelles d'aquestes incidències".
Requeriments municipals
L'Ajuntament de Girona va fer 141 requeriments entre el 2024 i el 2025 a propietaris de solars de la ciutat perquè els mantinguessin en bon estat. La normativa busca garantir la salubritat, la seguretat i el bon aspecte d'aquests espais. Entre les obligacions dels propietaris hi ha el manteniment i el tancament dels solars, d'acord amb la normativa municipal.
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