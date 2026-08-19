S'emporten més de 4.000 euros en perfums a Girona i els detenen dues vegades en dos dies
Els Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal de Girona han posat a disposició judicial tres presumptes autors de furts amb un valor total de 4.262 euros
Els Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal de Girona han detingut tres persones, dos homes i una dona d'entre 30 i 48 anys, com a presumptes autors de diversos delictes de furt de perfums en comerços de la ciutat. Els arrestats van ser detinguts dues vegades en dos dies i acumulen antecedents per fets similars.
Els fets es van produir els dies 17 i 18 d'agost. La primera actuació va tenir lloc cap a dos quarts de vuit del vespre al carrer Pare Claret, quan una patrulla de paisà dels Mossos va observar un home i una dona que extreien objectes de sota de la roba i els introduïen en una capsa de cartó.
Els agents els van interceptar i, després d'identificar-los, van comprovar que a l'interior de la caixa hi havia nou pots de perfum. Les gestions posteriors van permetre determinar que els productes acabaven de ser sostrets d'un comerç proper i que tenien un valor total de 1.797 euros.
Davant d'aquests fets, els Mossos van detenir la parella com a presumptes autors d'un delicte de furt.
De manera paral·lela, i pràcticament a la mateixa hora, la Policia Municipal de Girona va detenir un altre home en una perfumeria de la ciutat. L'individu intentava abandonar l'establiment amb set perfums amagats sota la samarreta. El valor de la mercaderia ascendia a 943 euros.
Reincidents només 24 hores després
L'endemà, 18 d'agost, els Mossos van tornar a localitzar la parella detinguda el dia anterior. Els agents de paisà els van veure a la zona de la plaça Calvet i Rubalcaba, on van detectar una actitud vigilant i van observar com accedien al pàrquing inferior de la plaça.
Poc després, els dos individus es van reunir amb un altre home i van pujar a un turisme. Els policies els van identificar i van comprovar que el tercer individu era l'home detingut el dia anterior per la Policia Municipal pel furt dels set perfums.
Durant l'escorcoll del vehicle, els agents van localitzar 11 pots de perfum més. Les investigacions van determinar que havien estat sostrets d'una altra perfumeria de Girona i que el valor de la mercaderia era de 1.522 euros.
Per aquest motiu, els Mossos van tornar a detenir les tres persones com a presumptes autores d'un altre delicte de furt. En total, els productes presumptament sostrets en els diferents fets tenen un valor de 4.262 euros.
Els tres arrestats, que tenen antecedents per fets similars, han de passar aquest dimecres a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona.
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