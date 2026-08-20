Denuncien el propietari d'una masia i una constructora de Bescanó per abocar 64 tones de runa en una bassa de reg
Els agents van detectar la runa de construcció i demolició coberta amb terra en una bassa de reg de la masia
Els Mossos d’Esquadra han denunciat el propietari d’una masia de Bescanó i una empresa constructora per abocar presumptament 64 tones de residus de construcció sense tractar dins una antiga bassa de reg de la finca. Les diligències s’han adreçat a l’Agència de Residus de Catalunya i a l’Ajuntament de Bescanó.
Els fets es van detectar el 31 de juliol, quan agents de la Unitat Regional de Medi Ambient de Girona es van desplaçar fins al mas arran de les sospites que s’hi estarien abocant residus i cobrint-los posteriorment amb terra.
En arribar-hi, els agents van localitzar una màquina excavadora i un camió treballant dins una bassa d’uns 415 metres quadrats. Segons els Mossos, el camió transportava residus provinents d’una parcel·la de Sant Gregori, formats per runa de construcció i demolició amb impropis com plàstics i ferros. La runa es descarregava a l’interior de la bassa, s’escampava amb l’excavadora i després es cobria amb terra.
La policia va identificar tres operaris que participaven en les tasques: un transportava els residus, un altre els distribuïa dins la bassa i un tercer els tapava. Els agents també van comprovar que els transports no disposaven de documentació que especifiqués l’origen i la destinació dels residus.
Segons la inspecció, fins aquell moment s’hi havien abocat aproximadament sis camions de residus de construcció, amb un pes estimat de 64 tones, a més de tres camions de terra i fang per cobrir-los. El propietari de la finca no disposava d’autorització municipal ni de cap projecte tècnic aprovat per reomplir la bassa.
Donat que aquests residus s’han de gestionar a través d’un gestor autoritzat i amb els permisos adients, es van obrir diligències per possibles infraccions que es van adreçar a l’Agència de Residus de Catalunya i a l’Ajuntament de Bescanó. La finca ja havia estat inspeccionada anteriorment per altres irregularitats relacionades amb tallers mecànics sense autorització i mala gestió de residus.
L’11 d’agost, els agents van fer una nova inspecció per comprovar si s’havia retirat la runa. Segons la policia, la retirada havia deixat al descobert plàstics i altres residus integrats en les capes de terra, tot i que encara faltava acreditar documentalment la correcta gestió de la totalitat dels materials extrets.
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