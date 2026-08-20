Enxampen quatre persones per manipular caixers automàtics i quedar-se amb les targetes a Girona
La Policia Municipal els considera membres d'una organització criminal amb els rols molt definits
La Policia Municipal de Girona ha identificat quatre persones com a presumptes autores d'un delicte d'estafa a partir del mètode 'scalping'. Es tracta d'una tècnica que consisteix a manipular els caixers automàtics i robar les targetes bancàries de les víctimes que s'hi acosten. Els fets van passar el 23 de juliol en una entitat bancària de l'Eixample, quan els agents van veure que les quatre persones tenien una actitud vigilant. En aturar-los van comprovar que tenien targetes bancàries a noms d'altres persones. La Policia Municipal considera que es tracta de membres d'una organització criminal perquè tenen uns rols repartits i estan molt coordinats a l'hora de cometre els fets.
El mètode 'scalping' consisteix en manipular un caixer automàtic perquè sembli que no funciona. Quan les víctimes hi introdueixen la targeta, algú s'apropa per oferir ajuda i li agafa la targeta simulant que ha arreglat el sistema. Amb un joc de mans, li retorna una targeta que no és la seva i que ja estaria cancel·lada pel titular i el lladre es queda amb la de la víctima, sense que se n'adoni. Això permet que després, aquesta posi el codi secret mentre un altre membre del grup controla quins números són. En paral·lel, hi ha altres persones que vigilen per detectar possibles víctimes o la presència policial.
En aquest cas, la Policia Municipal de Girona va trobar-se amb quatre persones. Un agent fora de servei va detectar que estaven molt vigilants al voltant d'un caixer automàtic i això va fer aixecar les sospites. Per això va avisar als seus companys i una unitat de paisà va fer un seguiment discret del grup fins aturar-lo i identificar-ne tots els membres. Després van trobar que portaven a sobre quatre targetes a noms d'altres persones.
Gestions posteriors a la intervenció policial van permetre detectar que aquests homes estaven perpetant aquest tipus d'estafa i per això la policia no els ha pogut detenir. Mentrestant, la investigació continua oberta i ja han posat els fets en coneixement de l'autoritat judicial i dels Mossos d'Esquadra.
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