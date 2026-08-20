Girona obre la convocatòria d’ajuts per a projectes i activitats d’educació ambiental
Les entitats poden presentar fins al 16 de setembre iniciatives centrades en la prevenció i la sensibilització sobre el malbaratament alimentari
L’Ajuntament de Girona ha obert la convocatòria de subvencions per a projectes i activitats d’educació ambiental corresponent al 2026. Les entitats interessades poden presentar les sol·licituds fins al pròxim 16 de setembre. Els ajuts se centren especialment en la prevenció i la sensibilització sobre el malbaratament alimentari.
La convocatòria té com a objectiu impulsar accions per reduir el malbaratament d’aliments al municipi, fomentar-ne l’aprofitament i ampliar la consciència de la ciutadania i dels operadors alimentaris sobre aquesta problemàtica. També vol donar a conèixer l’impacte que el malbaratament té sobre el medi ambient i la salut.
També es podran subvencionar projectes que analitzin de manera crítica les causes i les conseqüències d’aquest fenomen o que proposin solucions aplicables per la ciutadania i els operadors alimentaris de Girona. Les iniciatives hauran de tenir un impacte positiu sobre les comunitats veïnals o el conjunt de la població.
Activitats als barris
Les actuacions s’hauran de desenvolupar als barris de Girona i podran consistir tant en una activitat nova i puntual com en una proposta amb continuïtat. El termini màxim per executar-les serà d’un any a partir de l’endemà de la concessió de la subvenció.
Poden optar als ajuts associacions, fundacions, cooperatives i altres entitats sense ànim de lucre legalment constituïdes i dedicades a la protecció del medi ambient. Aquesta finalitat haurà de quedar acreditada en els seus objectius estatutaris i cada entitat només podrà presentar una sol·licitud.
Les organitzacions sol·licitants no poden haver rebut ni tenir previst rebre durant aquest any una altra subvenció de la subàrea d’Acció Climàtica de l’Ajuntament amb la mateixa finalitat. També han d’haver justificat correctament les ajudes municipals anteriors i estar al corrent de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social. Finalment, no poden haver estat sancionades o condemnades per haver exercit o tolerat pràctiques discriminatòries per raó de sexe o de gènere.
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