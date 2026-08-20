L'Ajuntament de Girona busca testimonis de la celebració de la Diada de 1976 a la Devesa
L’Ajuntament manté oberta la crida a la ciutadania i preveu enllestir el vídeo commemoratiu durant la primera setmana de setembre
Júlia Bagué
La crida de l’Ajuntament de Girona per recuperar la memòria de la primera Diada celebrada després de la mort de Franco ja ha permès contactar amb una desena de persones que van participar en la jornada de l’Onze de Setembre de 1976. El consistori es coordinarà properament amb elles per gravar-ne els records i incorporar-los a un vídeo commemoratiu del 50è aniversari.
L’objectiu és reconstruir aquell episodi a través de les veus dels seus protagonistes i recuperar experiències personals que no van quedar recollides en les cròniques ni en els documents oficials de l’època. La previsió municipal és fer les gravacions durant les pròximes setmanes i enllestir la peça audiovisual la primera setmana de setembre.
Tot i haver localitzat aquests primers testimonis, l’Ajuntament manté oberta la crida per trobar més persones que apareguin en les fotografies històriques, assistissin a la celebració o conservin material relacionat amb aquella jornada. A través de les xarxes socials, el consistori demana la col·laboració de la ciutadania per recopilar fotografies, vídeos, cartells, enregistraments i altres records.
«Si surts en aquestes imatges, coneixes algú que hi aparegui o conserves fotografies, vídeos, cartells o records d’aquella jornada, contacta amb l’Ajuntament de Girona», assenyala la publicació difosa a Instagram.
Ampliar el fons de l’Arxiu Municipal
El vídeo, juntament amb els documents que aporti la ciutadania, servirà per ampliar el fons de l’Arxiu Municipal de Girona relacionat amb la Diada de 1976. El projecte busca conservar tant la dimensió política de la celebració com la manera en què la van viure les persones que van ser presents a la Devesa.
L’alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha expressat la voluntat de «reconèixer aquelles persones que van contribuir a recuperar l’espai públic com a lloc d’expressió democràtica, reivindicació col·lectiva i catalanitat en llibertat» i de «preservar la memòria d’un episodi cabdal en la història recent de la ciutat».
Entre 2.000 i 3.000 persones
La celebració de l’Onze de Setembre de 1976 va tenir lloc en un context de transició política, pocs mesos després de la mort del dictador Francisco Franco. A Girona, l’acte es va celebrar a les instal·lacions d’atletisme del GEiEG, a la Devesa, i va reunir, segons les cròniques de l’època, entre 2.000 i 3.000 persones.
La jornada, organitzada per l’Assemblea Democràtica de Girona, va combinar el caràcter reivindicatiu amb el festiu i va estar marcada per les demandes de llibertat, democràcia i recuperació de les institucions catalanes. Mentre que a Girona la commemoració va ser autoritzada, a Barcelona les autoritats van prohibir l’acte previst al parc de la Ciutadella, que finalment es va celebrar a Sant Boi de Llobregat.
Les persones que vulguin aportar el seu testimoni o material relacionat amb aquella jornada poden contactar amb l’Arxiu Municipal de Girona.
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