Tomb Raider prepara una nova jornada de rodatge a Girona
La gravació de plans amb dron a l’entorn de la Catedral comportarà talls intermitents el 31 d’agost i l’1 de setembre
La producció de la sèrie Tomb Raider tornarà a Girona després del gran desplegament que va fer al Barri Vell a principis de juny. En aquesta ocasió, l’equip té previst gravar diversos plans amb dron a l’entorn de la Catedral, segons han confirmat fonts municipals. La productora ha reservat els dies 31 d’agost i 1 de setembre per fer la gravació, tot i que la previsió inicial és que els treballs puguin completar-se en una sola jornada. El segon dia s’ha reservat per si apareix algun imprevist o cal allargar la captació de les imatges.
La filmació comportarà talls intermitents als carrers de l’entorn de la Catedral entre les vuit del matí i les deu de la nit durant les dues jornades previstes. Les interrupcions es faran en funció de les necessitats de la producció i afectaran puntualment la circulació per aquesta zona del Barri Vell. També hi haurà reserves d’espai i zones que hauran de quedar lliures de vehicles al carrer dels Manaies, al carrer del Bisbe Cartañà, a la pujada de la Catedral i a la mateixa plaça de la Catedral. L’objectiu és facilitar els moviments de l’equip i evitar que apareguin vehicles en els plans aeris.
El retorn ja estava previst
La nova visita de l’equip no respon a un canvi d’última hora. La productora ja havia previst que hauria de tornar a la ciutat per completar algunes imatges després del rodatge principal. En principi, no es preveu un dispositiu de les mateixes dimensions que el del juny, ja que els treballs se centraran sobretot en els plans amb dron. Durant la primera estada, la superproducció d’Amazon Prime Video va convertir diversos espais del Barri Vell en escenaris de la sèrie basada en els populars videojocs. La plaça i les escales de la Catedral van acollir bona part de les gravacions, que van incloure una persecució, el pas d’una moto i diferents escenes amb figurants.
En una de les seqüències, una actriu caracteritzada com Lara Croft, probablement una doble de Sophie Turner, pujava corrent les escales perseguida per dos personatges. Al set també hi havia els intèrprets Sasha Luss i August Wittgenstein, així com la creadora i guionista de la producció, Phoebe Waller-Bridge.
El rodatge va estar envoltat de molt de secretisme i va comportar el tancament dels accessos a la plaça de la Catedral, la instal·lació de camions i material tècnic en diversos punts i restriccions per a veïns, visitants i grups turístics. La plaça del Vi també es va transformar en un escenari d’ambientació medieval amb banderoles, estendards i flors als balcons.
La sèrie, protagonitzada per Sophie Turner en el paper de Lara Croft, té prevista la seva estrena a Amazon Prime Video el 2027. Abans, però, les càmeres tornaran a mirar cap a la Catedral de Girona, aquesta vegada des de l’aire.
Subscriu-te per seguir llegint
- El 2027 la jubilació anticipada voluntària serà a partir dels 63 anys amb més de 38,5 anys cotitzats
- Els carrils bici de Salt pateixen modificacions per un error en el projecte original
- Aquesta és la localitat gironina on es va gestar el fitxatge de Rodri pel Barça
- El ‘gap year’ guanya terreny a Espanya: per què cada vegada més joves paren un any abans de la universitat
- Cinc generacions fent créixer la fleca i pastisseria Nèctar
- Girona busca els autors d’un abocament massiu al carrer de la Maçana
- Adeu a les paneroles aquest estiu: els remeis casolans que poden evitar que entrin a casa
- Banyistes troben paquets de cocaïna amb estampetes d'un Crist a platges catalanes