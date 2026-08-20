Veïns i comerciants de l’Eixample de Girona alerten d’una proliferació de paneroles
Els afectats asseguren que el problema s’arrossega des de fa anys i que les trampes i els insecticides no són suficients per eliminar-lo
Les paneroles tornen a generar preocupació entre els veïns i comerciants de l’Eixample de Girona. Residents del carrer de la Salle asseguren que el problema s’arrossega des de fa anys i que aquests últims dies han tornat a trobar insectes en habitatges, escales i establiments. Alguns afectats han instal·lat trampes, han protegit les obertures de les canonades i utilitzen insecticides, però afirmen que aquestes mesures no són suficients per eliminar-los.
«Quan vaig arribar a casa de la meva mare, vaig veure que n’hi havia i vaig pensar que era un problema només d’aquí», explica una de les persones afectades. Després de parlar amb altres residents de l’edifici, però, va comprovar que no era l’única. Una veïna del segon pis li va explicar que feia temps que també en trobava i que no hi havia manera de treure-se-les de sobre. Durant els últims dies, la família assegura que n’ha vist desenes dins del domicili, situat en un sisè pis. Per intentar evitar que hi entrin, ha col·locat trampes en diferents estances i ha tapat amb reixetes les obertures situades al voltant de les canonades. Tot i això, les paneroles continuen apareixent.
Els insectes també s’han deixat veure als espais comuns de l’immoble. Una de les últimes va aparèixer a la part baixa de l’escala. Els afectats expliquen que anteriorment també n’havien localitzat en un edifici pròxim i en algun establiment de la zona. «M’imagino que és de tot el barri, perquè no és només aquest edifici», assenyala la resident.
Trampes i insecticides als comerços
La problemàtica també afecta alguns negocis del carrer de la Salle. El responsable d’un dels establiments consultats explica que aplica sovint productes insecticides i que manté diverses trampes repartides pel local. Segons afirma, les paneroles entren des de l’exterior i acostumen a aparèixer especialment a primera hora del matí, quan aixeca la persiana, i al vespre, quan tanca el negoci. «Entren del carrer», assegura el comerciant, que tampoc vol donar el seu nom. Les mesures adoptades li permeten controlar-ne parcialment la presència, però no eviten que continuï trobant insectes a l’accés de l’establiment.
Els testimonis recollits no permeten determinar l’abast exacte de la proliferació, però sí que constaten la presència de paneroles en diversos punts del carrer. Els afectats sospiten que poden sortir de la xarxa de clavegueram i reclamen que s’analitzi l’origen del problema per evitar que continuïn entrant als immobles.
Una temporada favorable a les plagues
La proliferació de paneroles acostuma a intensificar-se durant els mesos de més calor. A principis d’estiu, l’Associació Catalana d’Empreses de Salut Ambiental (ADEPAP) ja va advertir que les temperatures elevades, combinades amb les pluges intenses de l’hivern i la primavera, creaven unes condicions favorables perquè aquest any hi hagués més plagues de l’habitual. L’entitat explicava que els treballs preventius a les xarxes de clavegueram s’havien iniciat a l’abril i preveia que caldria reforçar-los durant el tram final de l’estiu. El clavegueram és un dels espais on més s’acumulen aquests insectes. La seva presència, a més de provocar molèsties, pot comportar un risc sanitari perquè poden contaminar aliments i superfícies i desencadenar al·lèrgies.
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