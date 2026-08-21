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Un cotxe s'estavella contra el voral a l'AP-7 a Fornells

El Servei d'Emergències Mèdiques ha traslladat una dona al Trueta en estat lleu

Els serveis d’emergències intervenen després que un cotxe impactés contra el voral a l’entrada de l’AP-7

Els serveis d’emergències intervenen després que un cotxe impactés contra el voral a l’entrada de l’AP-7 / Anti-Radars Garrotxa

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Àfrica Benavente Domezain

Àfrica Benavente Domezain

Un turisme ha col·lidit contra el voral de la via a l’entrada de l’AP-7 a Fornells de la Selva, des de l’A-2 en direcció Girona. Segons les primeres informacions, el cotxe hauria col·lidit amb les balises d'abalisament que separen els carrils i, posteriorment, hauria impactat contra el voral.

L’accident s’ha produït pels volts de les dotze del migdia. Una dona ha quedat atrapada físicament dins el cotxe i el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) l'ha ajudada a sortir-ne. Ha estat traslladada a l'Hospital Josep Trueta, tot i que les primeres informacions apunten que les ferides no serien de gravetat. Els serveis d’emergències encara han de concretar l’abast de les lesions.

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Els Mossos d’Esquadra han iniciat les diligències corresponents per determinar les causes i les circumstàncies de l’accident.

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