Un cotxe s'estavella contra el voral a l'AP-7 a Fornells
El Servei d'Emergències Mèdiques ha traslladat una dona al Trueta en estat lleu
Un turisme ha col·lidit contra el voral de la via a l’entrada de l’AP-7 a Fornells de la Selva, des de l’A-2 en direcció Girona. Segons les primeres informacions, el cotxe hauria col·lidit amb les balises d'abalisament que separen els carrils i, posteriorment, hauria impactat contra el voral.
L’accident s’ha produït pels volts de les dotze del migdia. Una dona ha quedat atrapada físicament dins el cotxe i el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) l'ha ajudada a sortir-ne. Ha estat traslladada a l'Hospital Josep Trueta, tot i que les primeres informacions apunten que les ferides no serien de gravetat. Els serveis d’emergències encara han de concretar l’abast de les lesions.
Els Mossos d’Esquadra han iniciat les diligències corresponents per determinar les causes i les circumstàncies de l’accident.
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